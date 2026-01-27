Украина планирует подписать из США 20-пунктный мирный план: Сибига рассказал подробности

Андрей Сибига

Украина готовится к подписанию масштабного мирного плана с США, который состоит из 20 пунктов. Отдельный документ США планируют подписать с Россией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

По словам главы МИД, в переговорном процессе впервые официально фигурирует термин «безопасные гарантии». Европейские партнеры Украины также вовлечены в процесс и будут участвовать в договоренностях по обеспечению стабильного мира.

Одним из наиболее важных элементов будущего соглашения Андрей Сибига назвал присутствие иностранных военных контингентов на территории Украины. Он отметил, что ряд европейских партнеров уже выразили готовность предоставить свои подразделения. Однако реализация этой инициативы возможна только при условии американского бекстопа — прямой поддержки и гарантий со стороны США.

Отмечается, что важной составляющей новой системы безопасности должен стать сдерживающий пакет, который заставит российский режим четко осознавать последствия в случае нарушения мирных договоренностей. Министр акцентировал, что ключевым инструментом такого сдерживания является военная самодостаточность Украины. В частности, речь идет о развитии собственного производства современных систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения.

Напомним, в пятницу, 23 января, прошли трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби.

Кроме того, на переговорах в Абу-Даби также обсуждался 20-пунктный план мира и ключевые проблемные вопросы. Зеленский заявил, что «проблемных вопросов стало меньше».

Ранее Сибига заявлял, что президент Украины готов к непосредственным переговорам с Путиным, чтобы урегулировать ситуацию с территориями и Запорожской АЭС. Также Сибига уточнил, что участие Лаврова в процессе пока не предусмотрено, ключевые договоренности поддерживают США и ЕС.