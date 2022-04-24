Украина победит зло: Вооруженные Силы поздравили украинцев с Пасхой

Представители ВСУ поздравили украинцев песней со светлым праздником Воскресения.

Вооруженные Силы Украины поздравили украинцев с Пасхой.

Соответствующие приветствия размещены в сообщении на официальной странице Генштаба ВСУ Украины в Facebook.

"Воскресение Сына Божия есть свидетельство торжества жизни над смертью, победы добра над злом.

"Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Уничтожено Иисусом Христом!" — пламенно восклицает апостол Павел, рассказывая современникам и потомкам об этом выдающемся событии в истории человечества", — напомнили украинские военные.

"Нам с вами выпало жить в переломные времена, когда обнаглевшее зло пришло к нам посеять страх и смерть. Между 500-килограммовыми авиационными бомбами, дикими ордами российских оккупантов и мирным населением процветающей Украины — только ангельское воинство и личный состав военнослужащие, приложим все усилия, чтобы дарованная Богом сегодняшняя Пасха была мирной и радостной для вас, дорогие украинцы. Эта песня является нашим подарком всем, кого мы защищаем, — а также защитникам Украины на полях боев", — говорится в сообщении.

"Господь победил смерть и ад — и Украина победит зло, восставшее против нас. Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!", — резюмировали в ВСУ.

Исполнили песню музыканты и певцы Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины под художественным руководством Заслуженного дирижера Украины Дмитрия Антонюка.

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