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Украина почти полностью выполнила рекомендации на пути к членству в ЕС – Урсула фон дер Ляйен

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Украина почти полностью выполнила рекомендации на пути к членству в ЕС – Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

В Брюсселе начнется встреча глав государств и правительств стран ЕС, которые должны рассмотреть вопрос о решении начать с Украиной переговоры по членству.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина почти полностью выполнила рекомендации Европейской комиссии по преобразованиям на пути к членству в Евросоюзе. Она также подчеркнула, что страна продемонстрировала решительность в реализации реформ.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала 13 декабря в Страсбурге, выступая на пленарном заседании Европейского Парламента, сообщает "Укринформ".

"Наш доклад по расширению в прошлом месяце демонстрирует четкий прогресс, более 90% этих реформ были завершены к тому времени. Мы определили четыре реформы, в которых необходимо сделать окончательные шаги. Со времен доклада и по сей день Украина продолжала работать над всеми ими", — отметила президент Европейская комиссия.

Она напомнила, что Верховная Рада Украины приняла два антикоррупционных закона – по увеличению численности НАБУ и по декларированию активов, а также внесла приложения к законодательству о национальных меньшинствах, чтобы выполнить оставшиеся рекомендации Венецианской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен также отметила – если все эти законы будут эффективно имплементированы, это означает выполнение трех из четырех окончательных рекомендаций.

При этом она отметила, что украинские власти уже предложили новый закон о лоббизме, который имеет целью ограничить влияние олигархов и выполнить последнюю рекомендацию Европейской комиссии.

В Брюсселе 14 декабря начнется двухдневная встреча глав государств и правительств стран ЕС, которые должны рассмотреть вопрос решения Евросоюза начать с Украиной переговоры по членству и выделить 50 миллиардов евро в бюджете ЕС на 2024-2027 годы для создания так называемого Украинского фонда, что позволит предоставить Украине финансовая стабильность в условиях войны.

Напомним, к Венгрии и Словакии присоединилась еще одна страна, которая против быстрого вступления Украины в ЕС.

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