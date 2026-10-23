Воздушная тревога. / © ТСН.ua

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С самого утра 23 октября армия РФ продолжает атаковать Украину реактивными БПЛА. Дроны фиксируют сразу в нескольких областях, в том числе на западе страны.

Что известно о движении ударных беспилотников — читайте в материале ТСН.ua.

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В течение ночи россияне атаковали разные регионы Украины беспилотниками. Утром обстрел продолжается. В небе фиксируют около десяти БпЛА.

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Ночная атака — что известно

Утром Воздушные силы сообщили, что с вечера 22 октября Россия запустила 176 ударных БпЛА типа Shahed (92 реактивные), Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия. Беспилотник летели по семи направлениям: Брянское, Шаталово, Орла, Курское, Приморско-Ахтарское, Донецкое и территории Крыма.

По состоянию на 08:00 было сбито/подавлено 140 дронов, из которых 68 — реактивные. Впрочем, зафиксировано попадание на 19 локациях, а падение обломков — на 13 локациях.

Утренняя атака БпЛА

С карты тревог видно, что на 08:14 беспилотники фиксируют на западе — в небе Волыни и Ровенщины, а также в нескольких районах Львовской и Ивано-Франковской областей. В частности, реактивный БПЛА над Львовом.

За Воздушные силы ВСУ сообщают о движении дронов в Черниговской области: их фиксируют в районе Добрянки. Цели двигаются юго-западным курсом. Также реактивные БпЛА пролетают мимо Славутич в направлении Киевской области.

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Карта тревог по состоянию на 08:14 23 октября.

Заметим, мониторы сообщали, что с 4 утра были осуществлены пуски около 30 групп БпЛА с северного направления. По данным Воздушных сил, по состоянию на 07.15 новые реактивные дроны движутся через зону отчуждения Чернобыльской АЭС в западном направлении. В частности, на мероприятии цели фиксируют в Ровенской, Волынской, а также в части Хмельнитчины и Буковины.

Карта тревог по состоянию на 07:15 пятницы, 23 октября.

Где раздаются взрывы

После 07:00 новые взрывы потрясли Луцк. В областном центре от 06:32 раздаются сирены. «Желтую» тревогу объявили из-за угрозы летящих на город дронов.

По данным корреспондентов ТСН.ua, в части города пропал свет после новых взрывов.

Угроза новых атак

Военный эксперт Олег Жданов предупредил, что Россия готовит новую баллистику, потому что пытается использовать эти ракеты как один из самых эффективных инструментов давления. По его словам, враг продолжит избивать по украинской энергетической инфраструктуре. Отдельную угрозу представляют попытки России увеличить дальность баллистических ракет «Искандер».

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В то же время в ВСУ предупреждают об угрозе для мероприятия и центра Украины. Россия испытывает новые реактивные дроны для атак на эти регионы. На днях они пролетели рекордные 880 километров и добрались до Львовщины и Волыни.

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