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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
738
Время на прочтение
1 мин

Украина под атакой враждебных БпЛА: куда направляются вражеские цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 30 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • Новые группы БпЛА – на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

  • Через Черниговщину шахеды – на Киевскую область.

  • В Полтавской области — угроза для Миргорода.

  • Несколько групп – в районе Харькова.

  • Через Кировоградщину – курсом на Черкасщину.

  • С Киевщины группа ударных БпЛА – курсом на Виннитчину/Житомирщину.

  • Еще несколько групп БпЛА – курсом на Умань!

Ранее сообщалось, что ужин, 29 марта, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков.

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине .

Дата публикации
Количество просмотров
738
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