- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 738
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина под атакой враждебных БпЛА: куда направляются вражеские цели
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 30 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Новые группы БпЛА – на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
Через Черниговщину шахеды – на Киевскую область.
В Полтавской области — угроза для Миргорода.
Несколько групп – в районе Харькова.
Через Кировоградщину – курсом на Черкасщину.
С Киевщины группа ударных БпЛА – курсом на Виннитчину/Житомирщину.
Еще несколько групп БпЛА – курсом на Умань!
Ранее сообщалось, что ужин, 29 марта, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков.
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине .