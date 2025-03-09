Украина под атакой вражеских БпЛА: названы направления движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 9 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- "Шахеды" на севере Хмельнитчины – курсом юго-западным, на Староконстантинов.
- "Шахеды" в Черниговской области — курсом на север.
- "Шахеды" в Киевской области — курсом на запад и восток.
Ранее сообщалось, что из-за удара российского беспилотника в Запорожье возможны перебои с поставками газа и тепла.
Мы ранее информировали, что россияне атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области.
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