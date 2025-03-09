Украина под атакой вражеских БпЛА: названы направления движения

Украину в ночь на 9 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

"Шахеды" на севере Хмельнитчины – курсом юго-западным, на Староконстантинов.

"Шахеды" в Черниговской области — курсом на север.

"Шахеды" в Киевской области — курсом на запад и восток.

Ранее сообщалось, что из-за удара российского беспилотника в Запорожье возможны перебои с поставками газа и тепла.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области.

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