Украина под атакой вражеских БПЛА: военные указали направления движения

Украину в ночь на 27 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

Несколько групп – из Черниговщины на Киевщину.

Шахеды – с Днепропетровщины на Кировоградщину.

Группы БпЛА – из Полтавщины на Черкасщину.

Шахеды – из Николаевщины на Кировоградщину.

БпЛА — курсом на Житомир.

БпЛА – на Черкасщине западным курсом.

Из Кировоградской и Николаевской областей шахеды – в Винницкую область.

БпЛА – курсом на Староконстантинов!

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине.

Мы ранее информировали, что российские дроны терроризируют жителей Запорожской области, захватчики "охотятся" на гражданских.

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