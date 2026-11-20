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Украина под массированным ударом от востока до запада: много "прилетов", досталось и Польше с Молдовой — все детали (фото, видео)
Очередная массированная атака РФ по девяти областям Украины привела к человеческим жертвам, разрушениям инфраструктуры и экстренным отключениям света.
Российская армия в ночь на 20 ноября и утром в очередной раз массированно атаковала Украину десятками ракет и сотнями беспилотников. Под огнем оказались Киев и область, Житомирщина, Виннитчина, Харьков и область, Львов и область, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Одесчина и Днепропетровщина. Есть погибшие, пострадавшие и разрушения, в частности, «прилеты» по энергетике. Ракеты могли пересечь границу с Польшей, а в Молдову залетел дрон.
Все о массированной атаке по Украине 20 ноября читайте на ТСН.ua.
Ракетные удары по Киеву
Российские войска несколькими волнами атаковали Киев баллистическими ракетами.
В Оболонском районе столицы обломки ракеты упали на трехэтажное здание, в результате чего там возник пожар. По другому адресу возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
Еще два пожара зафиксировали в Подольском районе: поступили сообщения о возгорании двух нежилых построек.
В Голосиевском районе под удар попала территория одного из инфраструктурных объектов. Также загорелось офисное здание, расположенное на его территории.
В результате атаки было повреждены сразу три моста через Днепр. Поэтому движение на части переправ ограничили.
В частности, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе запрещено движение с правого берега на левый.
Повреждения также зафиксировали на Дарницком мосту.
Кроме того, российские войска в который раз ударили по Южному мосту. Пока он открыт только для движения с левого берега на правый. Проезд разрешен автомобилям массой до 10 тонн, а также общественному транспорту массой до 18 тонн.
Городской глава Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы без необходимости не пользоваться собственными автомобилями. Также он обратился к учреждениям и предприятиям с просьбой, по возможности, временно перевести работников на дистанционный формат работы.
В результате атаки на столицу погибли шесть человек. По предварительным данным, среди погибших есть работники «Киевводоканала». Еще 15 человек, по имеющейся информации, пострадали.
Были повреждены объекты «Киевводоканала». Из-за непосредственных ударов по водопроводной инфраструктуре, а также повреждения энергетической системы столицы возникли перебои с водоснабжением. Снижение давления воды было зафиксировано в Печерском, Голосиевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В отдельных домах возможно временное прекращение подачи воды. В настоящее время специалисты «Киевводоканала» работают над стабилизацией давления в сети.
Из-за массированного обстрела без электроснабжения остались жители пяти районов Киева — Печерского, Соломенского, Голосиевского, Днепровского и Дарницкого. В других районах столицы ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной послужили повреждения энергетического оборудования и перегрузка сетей.
Последствия атаки на Киев 20 ноября (7 фото)
Атака на Киевскую область
В результате комбинированной атаки на Киевщине пострадали два человека, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. Оба случая зафиксировали в Бучанском районе. Мужчину и женщину с ранениями и острой реакцией на стресс доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Также в районе поврежден частный жилой дом.
«В поселке Мироцкое Бучанской громады пострадали супруги. Мужчина и женщина получили ранения и находятся в больнице», — сообщил в то же время бучанский городской голова Анатолий Федорук.
По его информации, обломок «Шахеда» пробил конструкцию жилого дома супругов.
В Броварском районе в результате атаки повреждения получили два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.
На местах работают экстренные и оперативные службы. Специалисты фиксируют последствия вражеской атаки и проводят работы по их ликвидации.
Повреждения в Винницкой области
Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что в результате комбинированных российских ударов в регионе повреждены 13 частных домов, дом культуры и помещение старостата, уничтожен один автомобиль. Пострадал человек.
Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.
Повреждения в Винницкой области 20 ноября (4 фото)
Удары по Житомирской области
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об очередной атаке российских войск на Коростенский район. Под ударом оказались объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. В результате атаки было повреждено здание одного из предприятий.
Также известно об одном пострадавшем. Мужчину госпитализировали в медучреждение с множественными осколочными ранениями.
Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.
Атака на Харьков и область
Ночью в Шевченковском районе Харькова российский беспилотник атаковал медицинское учреждение. Здание больницы получило повреждения — взрывной волной там выбило более 50 окон. В результате вражеского удара пострадали пять человек.
Кроме того, в жилом комплексе этого же района было повреждено пять автомобилей, а также окна первого этажа многоквартирного дома.
Утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Новобаварском районе обломки дрона упали на гаражный кооператив и было повреждено несколько гаражей.
По данным ГСЧС, из-за атаки на Харьковщину в Лозовском районе пострадали пять человек. В Златополе горело административное здание, в Беляевке — гараж.
К ликвидации последствий атак привлекались подразделения ГСЧС и офицеры-спасатели громад.
Удары по Львову и области
Во время массированной атаки во Львове раздалась серия взрывов. Сначала российские войска применили ударные беспилотники, а затем атаковали город ракетами. Мэр Андрей Садовый сообщал о работе сил ПВО.
Позже стало известно о последствиях атаки. Обломки беспилотника повредили два автомобиля и выбили окна в общежитии. По данным ГСЧС, в этом же общежитии и в складском здании возник пожар. Поврежден автомобиль.
Кроме того, часть ракеты была обнаружена на одной из городских улиц — прямо на тротуаре.
Также зафиксировали попадание в билетный терминал на железнодорожной станции «Скнылив». На месте работают спасатели и другие службы.
В селе Лысынычи в результате атаки был поврежден частный жилой дом. Во Львовском районе загорелся жилой дом и гаражи. Был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
«В результате утренней атаки на Львов погибли два человека. Есть пострадавшие. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Садовый.
В больницах города находятся 10 пострадавших в результате утренней атаки: двое — в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, еще четырех медики дообследуют.
Из-за последствий атаки во Львове и области ввели графики аварийных отключений электроэнергии.
Последствия ударов по Львову и области 20 ноября (6 фото)
Взрывы в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске утром раздался звук взрыва во время воздушной тревоги красного уровня. Мэр Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО.
«Спасибо ПВО! К сожалению будут перебои со светом!» — сообщил Марцинкив.
Хмельницкий под атакой
Утром в Хмельницком прогремели взрывы. В городе была слышна работа ПВО. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы ракет в направлении Хмельницкой области.
«Прилет» в Одесской области
Утром российские войска нанесли удар по энергообъекту ДТЭК «Одесские электросети». Об атаке сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По предварительной информации, люди не пострадали. В то же время временно без электроснабжения остались более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах.
Сейчас энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
Атака на Днепропетровскую область
Глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские войска более 10 раз атаковали дронами четыре района Днепропетровской области.
Больше всего пострадали Желтые Воды. В результате удара ранения получили пять человек. Четверо пострадавших — двое мужчин и две женщины — госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одна 87-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.
В Жолтоводской громаде в результате атаки повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин. В больницу доставили женщин в возрасте 47 и 70 лет и мужчин 20 и 51 года.
В Днепровском районе под удар попала Любимовская громада — там поврежден частный дом.
В Никопольщине оккупанты атаковали районный центр и Марганецкую громаду. В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки.
В то же время ночью захватчики совершили массированную атаку на Кривой Рог реактивными дронами, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, в результате ударов получили значительные повреждения инфраструктура и автозаправка.
Без электроснабжения в Кривом Роге остались ряд котельных, насосные станции водоканала и больницы, которые перевели на работу от генераторов. Также обесточена значительная часть абонентов и несколько тяговых подстанций городского электротранспорта.
«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, бригады коммунальщиков, электриков, тепловиков. Делается все возможное для стабилизации ситуации», — заверил Вилкул.
Российскую атаку почувствовала и Польша — что туда залетело
Во время массированной атаки на Украину 20 ноября в нескольких воеводствах Польши объявили воздушную тревогу. Правительственный центр безопасности разослал жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств уведомления о повышении готовности ПВО, а затем предупредил об угрозе воздушной атаки и призвал пройти в безопасные места.
В оперативном командовании ВС Польши отметили, что задействовали необходимые средства ПВО превентивно для защиты воздушного пространства в приграничных районах.
В то же время мониторинговые каналы сообщили, что одна из ракет пересекла польскую границу и полетела на запад.
Очевидцы заявили о мощном взрыве в районе Хмелька. На видео с камер надзора попала вспышка, которая могла быть «прилетом».
Позже заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий сообщил о падении российских объектов на территории страны во время массовой утренней атаки на Украину. В частности, речь идет о Белгорайском уезде Люблинского воеводства (близ населенных пунктов Хмелек и Липовец).
Спикер Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский сообщил, что расследуются два инцидента. И еще один объект упал вблизи Рудника-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве, куда уже направили пожарных.
В Молдову залетел дрон
Министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете беспилотного летательного объекта над территорией страны. Инцидент произошел в 01:19 на фоне массированных атак России по Украине.
По данным Центра воздушных операций Национальной армии Молдовы, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны населенного пункта Садковцы Винницкой области Украины и направился в направлении Арионешты Дондушенского района.
В 01:28 воздушный объект покинул воздушное пространство Молдовы. Он двигался из района населенного пункта Котюжены Бричанского района в направлении Лукаченов Черновицкой области Украины.
Аварийные отключения света в Украине после атаки
«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света 20 ноября во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
«Из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная. Для стабилизации работы в трех областях вынужденно применены аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям», — говорится в сообщении.
Сколько ракет и дронов запустила РФ по Украине 20 ноября
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 20 ноября для атаки по Украине российская армия применила:
баллистические ракеты «Искандер-М"/С-400 и противокорабельные ракеты «Циркон»;
84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101, «Калибр» и «Искандер-К»;
404 ударных беспилотника типа «Шахед» (из них 123 — реактивные), дроны «Гербера» и беспилотники-имитаторы типа «Пародия».
По состоянию на 10:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 462 воздушных цели:
три ракеты «Искандер-М"/С-400/"Циркон»,
79 ракет Х-101 и «Калибр»,
380 дронов разных типов (102 из них — реактивные).
В то же время, зафиксированы попадания российских ракет и ударных беспилотников в 23 локациях. Еще на 10 локациях зафиксировали падения сбитых целей и их обломков.