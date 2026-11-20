Последствия атаки на Киев 20 ноября / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российская армия в ночь на 20 ноября и утром в очередной раз массированно атаковала Украину десятками ракет и сотнями беспилотников. Под огнем оказались Киев и область, Житомирщина, Виннитчина, Харьков и область, Львов и область, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Одесчина и Днепропетровщина. Есть погибшие, пострадавшие и разрушения, в частности, «прилеты» по энергетике. Ракеты могли пересечь границу с Польшей, а в Молдову залетел дрон.

Все о массированной атаке по Украине 20 ноября читайте на ТСН.ua.

Реклама

Ракетные удары по Киеву

Российские войска несколькими волнами атаковали Киев баллистическими ракетами.

Реклама

В Оболонском районе столицы обломки ракеты упали на трехэтажное здание, в результате чего там возник пожар. По другому адресу возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Еще два пожара зафиксировали в Подольском районе: поступили сообщения о возгорании двух нежилых построек.

В Голосиевском районе под удар попала территория одного из инфраструктурных объектов. Также загорелось офисное здание, расположенное на его территории.

В результате атаки было повреждены сразу три моста через Днепр. Поэтому движение на части переправ ограничили.

В частности, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе запрещено движение с правого берега на левый.

Повреждения также зафиксировали на Дарницком мосту.

Кроме того, российские войска в который раз ударили по Южному мосту. Пока он открыт только для движения с левого берега на правый. Проезд разрешен автомобилям массой до 10 тонн, а также общественному транспорту массой до 18 тонн.

Городской глава Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы без необходимости не пользоваться собственными автомобилями. Также он обратился к учреждениям и предприятиям с просьбой, по возможности, временно перевести работников на дистанционный формат работы.

В результате атаки на столицу погибли шесть человек. По предварительным данным, среди погибших есть работники «Киевводоканала». Еще 15 человек, по имеющейся информации, пострадали.

Были повреждены объекты «Киевводоканала». Из-за непосредственных ударов по водопроводной инфраструктуре, а также повреждения энергетической системы столицы возникли перебои с водоснабжением. Снижение давления воды было зафиксировано в Печерском, Голосиевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В отдельных домах возможно временное прекращение подачи воды. В настоящее время специалисты «Киевводоканала» работают над стабилизацией давления в сети.

Реклама

Из-за массированного обстрела без электроснабжения остались жители пяти районов Киева — Печерского, Соломенского, Голосиевского, Днепровского и Дарницкого. В других районах столицы ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной послужили повреждения энергетического оборудования и перегрузка сетей.

Последствия атаки на Киев 20 ноября (7 фото) © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева © Управление ГСЧС Киева

Атака на Киевскую область

В результате комбинированной атаки на Киевщине пострадали два человека, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. Оба случая зафиксировали в Бучанском районе. Мужчину и женщину с ранениями и острой реакцией на стресс доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Также в районе поврежден частный жилой дом.

«В поселке Мироцкое Бучанской громады пострадали супруги. Мужчина и женщина получили ранения и находятся в больнице», — сообщил в то же время бучанский городской голова Анатолий Федорук.

По его информации, обломок «Шахеда» пробил конструкцию жилого дома супругов.

Реклама

Поврежденный дом на Киевщине из-за попадания обломка «Шахеда» 20 ноября

Поврежденный дом на Киевщине из-за попадания обломка «Шахеда» 20 ноября

Поврежденный дом на Киевщине из-за попадания обломка «Шахеда» 20 ноября

В Броварском районе в результате атаки повреждения получили два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.

На местах работают экстренные и оперативные службы. Специалисты фиксируют последствия вражеской атаки и проводят работы по их ликвидации.

Повреждения в Винницкой области

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что в результате комбинированных российских ударов в регионе повреждены 13 частных домов, дом культуры и помещение старостата, уничтожен один автомобиль. Пострадал человек.

Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

Повреждения в Винницкой области 20 ноября (4 фото) © Винницкая ОГА © Винницкая ОГА © Винницкая ОГА © Винницкая ОГА

Удары по Житомирской области

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об очередной атаке российских войск на Коростенский район. Под ударом оказались объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. В результате атаки было повреждено здание одного из предприятий.

Также известно об одном пострадавшем. Мужчину госпитализировали в медучреждение с множественными осколочными ранениями.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.

Ликвидация пожара на Житомирщине после атаки 20 ноября

Атака на Харьков и область

Ночью в Шевченковском районе Харькова российский беспилотник атаковал медицинское учреждение. Здание больницы получило повреждения — взрывной волной там выбило более 50 окон. В результате вражеского удара пострадали пять человек.

Кроме того, в жилом комплексе этого же района было повреждено пять автомобилей, а также окна первого этажа многоквартирного дома.

Утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Новобаварском районе обломки дрона упали на гаражный кооператив и было повреждено несколько гаражей.

По данным ГСЧС, из-за атаки на Харьковщину в Лозовском районе пострадали пять человек. В Златополе горело административное здание, в Беляевке — гараж.

К ликвидации последствий атак привлекались подразделения ГСЧС и офицеры-спасатели громад.

Последствия атаки на Харьков 20 ноября

Последствия атаки на Харьковщину 20 ноября

Удары по Львову и области

Во время массированной атаки во Львове раздалась серия взрывов. Сначала российские войска применили ударные беспилотники, а затем атаковали город ракетами. Мэр Андрей Садовый сообщал о работе сил ПВО.

Позже стало известно о последствиях атаки. Обломки беспилотника повредили два автомобиля и выбили окна в общежитии. По данным ГСЧС, в этом же общежитии и в складском здании возник пожар. Поврежден автомобиль.

Кроме того, часть ракеты была обнаружена на одной из городских улиц — прямо на тротуаре.

Также зафиксировали попадание в билетный терминал на железнодорожной станции «Скнылив». На месте работают спасатели и другие службы.

В селе Лысынычи в результате атаки был поврежден частный жилой дом. Во Львовском районе загорелся жилой дом и гаражи. Был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

«В результате утренней атаки на Львов погибли два человека. Есть пострадавшие. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Садовый.

В больницах города находятся 10 пострадавших в результате утренней атаки: двое — в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, еще четырех медики дообследуют.

Из-за последствий атаки во Львове и области ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

Последствия ударов по Львову и области 20 ноября (6 фото) © Садовий/Facebook

Взрывы в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске утром раздался звук взрыва во время воздушной тревоги красного уровня. Мэр Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО.

«Спасибо ПВО! К сожалению будут перебои со светом!» — сообщил Марцинкив.

Хмельницкий под атакой

Утром в Хмельницком прогремели взрывы. В городе была слышна работа ПВО. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы ракет в направлении Хмельницкой области.

«Прилет» в Одесской области

Утром российские войска нанесли удар по энергообъекту ДТЭК «Одесские электросети». Об атаке сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительной информации, люди не пострадали. В то же время временно без электроснабжения остались более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах.

Сейчас энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Ликвидация последствий удара по энергообъекту в Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака на Днепропетровскую область

Глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские войска более 10 раз атаковали дронами четыре района Днепропетровской области.

Больше всего пострадали Желтые Воды. В результате удара ранения получили пять человек. Четверо пострадавших — двое мужчин и две женщины — госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одна 87-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Разрушения в Желтых Водах после атаки 20 ноября

В Жолтоводской громаде в результате атаки повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин. В больницу доставили женщин в возрасте 47 и 70 лет и мужчин 20 и 51 года.

В Днепровском районе под удар попала Любимовская громада — там поврежден частный дом.

В Никопольщине оккупанты атаковали районный центр и Марганецкую громаду. В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки.

В то же время ночью захватчики совершили массированную атаку на Кривой Рог реактивными дронами, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, в результате ударов получили значительные повреждения инфраструктура и автозаправка.

Без электроснабжения в Кривом Роге остались ряд котельных, насосные станции водоканала и больницы, которые перевели на работу от генераторов. Также обесточена значительная часть абонентов и несколько тяговых подстанций городского электротранспорта.

«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, бригады коммунальщиков, электриков, тепловиков. Делается все возможное для стабилизации ситуации», — заверил Вилкул.

Российскую атаку почувствовала и Польша — что туда залетело

Во время массированной атаки на Украину 20 ноября в нескольких воеводствах Польши объявили воздушную тревогу. Правительственный центр безопасности разослал жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств уведомления о повышении готовности ПВО, а затем предупредил об угрозе воздушной атаки и призвал пройти в безопасные места.

В оперативном командовании ВС Польши отметили, что задействовали необходимые средства ПВО превентивно для защиты воздушного пространства в приграничных районах.

В то же время мониторинговые каналы сообщили, что одна из ракет пересекла польскую границу и полетела на запад.

Очевидцы заявили о мощном взрыве в районе Хмелька. На видео с камер надзора попала вспышка, которая могла быть «прилетом».

Момент «прилета» вероятной ракеты в Польше 20 ноября / © из соцсетей

Позже заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий сообщил о падении российских объектов на территории страны во время массовой утренней атаки на Украину. В частности, речь идет о Белгорайском уезде Люблинского воеводства (близ населенных пунктов Хмелек и Липовец).

Спикер Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский сообщил, что расследуются два инцидента. И еще один объект упал вблизи Рудника-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве, куда уже направили пожарных.

В Молдову залетел дрон

Министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете беспилотного летательного объекта над территорией страны. Инцидент произошел в 01:19 на фоне массированных атак России по Украине.

По данным Центра воздушных операций Национальной армии Молдовы, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны населенного пункта Садковцы Винницкой области Украины и направился в направлении Арионешты Дондушенского района.

В 01:28 воздушный объект покинул воздушное пространство Молдовы. Он двигался из района населенного пункта Котюжены Бричанского района в направлении Лукаченов Черновицкой области Украины.

Аварийные отключения света в Украине после атаки

«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света 20 ноября во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

«Из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная. Для стабилизации работы в трех областях вынужденно применены аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям», — говорится в сообщении.

Сколько ракет и дронов запустила РФ по Украине 20 ноября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 20 ноября для атаки по Украине российская армия применила:

баллистические ракеты «Искандер-М"/С-400 и противокорабельные ракеты «Циркон»;

84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101, «Калибр» и «Искандер-К»;

404 ударных беспилотника типа «Шахед» (из них 123 — реактивные), дроны «Гербера» и беспилотники-имитаторы типа «Пародия».

По состоянию на 10:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 462 воздушных цели:

три ракеты «Искандер-М"/С-400/"Циркон»,

79 ракет Х-101 и «Калибр»,

380 дронов разных типов (102 из них — реактивные).

В то же время, зафиксированы попадания российских ракет и ударных беспилотников в 23 локациях. Еще на 10 локациях зафиксировали падения сбитых целей и их обломков.

Новости партнеров