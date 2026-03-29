Украина под массированным ударом: ракеты, рои "Шахедов" и разрушение в разных областях

Армия РФ вечером 28 марта и ночью 29 марта нанесла массированный удар по Украине. Россияне применили дроны и ракеты. Не обошлось без разрушений и пострадавших.

Взрывы в Хмельницкой области

Вечером 28 марта в Хмельницкой области раздались звуки взрывов. Предварительно, враг атаковал «Кинжалами». По информации мониторинговых каналов, в воздухе еще находятся три МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Людей призывали находиться в укрытиях.

По информации мониторов, последний раз Россия запускала «Кинжалы» еще в феврале.

«Полтора месяца назад», — утверждают мониторинговые каналы.

Стало известно, что ночью 29 марта россияне атаковали Хмельницкую область. В области работали силы противовоздушной обороны — есть ущерб.

«По состоянию на данный момент информация о погибших, травмированных не поступала. В результате атаки были перебои с электроснабжением. Энергетики в кратчайшие сроки заживили всех пользователей», — отметил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Удар по Сумщине

Россия нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору Конотопа Сумской области. По данным городского головы Артема Семенихина, зафиксирован «прилет».

«И речь идет именно о гражданских объектах и жилищах жителей», — коротко отметил он.

Детали и последствия атаки выяснялись.

Последствия в Николаевской области

Вечером, 28 марта, Воскресенская община Николаевской области оказалась под атакой дронов типа «Шахед». В результате удара ранения получили восемь человек. Среди них семеро детей. Все получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения.

«Предоставляется необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении главы Николаевской ОВ Виталия Кима.

По данным местных властей, в Николаевской области есть следующие последствия:

Воскресенская община — из-за атаки и падения обломков БпЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек: две женщины 40 и 18 лет, пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет, их госпитализировали. Информируют, что 40-летняя женщина и две девушки 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии, остальные шестеро — в состоянии средней тяжести. Повреждены три частных домовладения, три магазина и автомобиль.

Вознесенский район повреждены окна учебного заведения и линия электропередач. Частично обесточен один из населенных пунктов района. Пострадавших нет;

Николаевский район — РФ дважды атаковала FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую общины. Поврежден автомобиль и линия электропередач. Без пострадавших.

Обстрел Киевщины

Киевщину ночью и утром терроризировали российские дроны.

«Наше небо удерживают силы ПВО. Есть сбитые цели. Есть незначительные последствия в Белоцерковском и Бориспольском районах. Под ударом снова мирные населенные пункты», — отметил глава ОВА Николай Калашник.

По данным властей:

в Бориспольском районе — повреждена хозяйственная инфраструктура одного из агропредприятий.

в Белоцерковском районе — производственные помещения предприятия, остекление квартиры многоэтажного дома.

Удар по Одесщине

РФ 29 марта совершила очередную атаку дронами на Одесскую область. Враг устроил гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. Глава Одесской ОВА Олег Кипер констатировал, что есть последствия для:

энергетики: зафиксировано попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений в ряде населенных пунктов области наблюдаются перебои с электроснабжением.

жилого сектора: один из дронов попал в частный дом, частично разрушив фасад здания. Также зафиксированы повреждения на территории дачного кооператива.

Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет.

На местах работают аварийные бригады и спасатели. Энергетики занимаются восстановлением питания в обесточенных районах. Информация о последствиях и убытках уточняется.

Раненые в Харьковской области

«Общественное» информирует, что в Харьковской области пострадавшие из-за российской атаки. Произошло попадание русского дрона в гражданский автомобиль в Великобурлукском обществе.

В пресс-службе полиции Харьковщины сообщили, что 32-летний, 42-летний и 67-летний мужчины получили ранения различной степени тяжести. Раненые госпитализированы. Как детализировали правоохранители, оккупанты ударили FPV-дроном.

Сколько целей сбила ПВО

С вечера 28 марта до утра 29 марта россияне атаковали Украину. Так, противник применил аэробалистическую ракету «Кинжал» и 442 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 300 из них — «Шахеды».

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов», — проинформировали защитники неба.

Впрочем, зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.