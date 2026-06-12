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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
882
Время на прочтение
1 мин

Украина под ударом: ракета попала в предприятие в одной из областей

Ночная атака БпЛА на Полтавскую область привела к пожару на одном из предприятий.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака с использованием российских дронов «Шахед»

Атака с использованием российских дронов «Шахед» / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 12 июня российская армия нанесла удар дронами по Полтавской области. Зафиксировано попадание по одному из промышленных предприятий.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.

Ночью в Полтавском районе российский беспилотник попал в цех одного из промышленных предприятий. На месте вспыхнул пожар, который оперативно потушили подразделения ГСЧС.

Пострадавших нет.

Напомним, в эту же ночь россияне атаковали «Шахедами» железнодорожную инфраструктуру в Сумской области: повреждены вокзалы и станции, погибла сотрудница «Укрзализныци», которая направлялась в укрытие, еще одна дежурная ранена.

Утром 12 июня российские захватчики атаковали «Шахедами» Николаев, в результате чего был ранен мужчина, а также повреждены здания транспортного предприятия и автомобили.

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Дата публикации
Количество просмотров
882
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