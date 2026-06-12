Украина под ударом: ракета попала в предприятие в одной из областей

Атака с использованием российских дронов «Шахед» / © tsn.ua

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В ночь на 12 июня российская армия нанесла удар дронами по Полтавской области. Зафиксировано попадание по одному из промышленных предприятий.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.

Ночью в Полтавском районе российский беспилотник попал в цех одного из промышленных предприятий. На месте вспыхнул пожар, который оперативно потушили подразделения ГСЧС.

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Пострадавших нет.

Напомним, в эту же ночь россияне атаковали «Шахедами» железнодорожную инфраструктуру в Сумской области: повреждены вокзалы и станции, погибла сотрудница «Укрзализныци», которая направлялась в укрытие, еще одна дежурная ранена.

Утром 12 июня российские захватчики атаковали «Шахедами» Николаев, в результате чего был ранен мужчина, а также повреждены здания транспортного предприятия и автомобили.

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