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- Украина
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Украина под ударом: ракета попала в предприятие в одной из областей
Ночная атака БпЛА на Полтавскую область привела к пожару на одном из предприятий.
В ночь на 12 июня российская армия нанесла удар дронами по Полтавской области. Зафиксировано попадание по одному из промышленных предприятий.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.
Ночью в Полтавском районе российский беспилотник попал в цех одного из промышленных предприятий. На месте вспыхнул пожар, который оперативно потушили подразделения ГСЧС.
Пострадавших нет.
Напомним, в эту же ночь россияне атаковали «Шахедами» железнодорожную инфраструктуру в Сумской области: повреждены вокзалы и станции, погибла сотрудница «Укрзализныци», которая направлялась в укрытие, еще одна дежурная ранена.
Утром 12 июня российские захватчики атаковали «Шахедами» Николаев, в результате чего был ранен мужчина, а также повреждены здания транспортного предприятия и автомобили.