Украина поднялась на три ступеньки в рейтинге самых сильных армий мира: какие позиции у соседних стран

Украина поднялась на три ступеньки в рейтинге самых сильных армий мира: какие позиции у соседних стран

В Европе наша армия занимает 6-е место.

Согласно обновленному американскому рейтингу военной мощи Global Firepower Index 2022, Украина в очередной раз поднялась на три строчки и занимает теперь 22 место среди 140 самых сильных армий мира (в 2021 мы были на 25 месте).

Так называемый индекс силы (PwrIndx) Украины тоже улучшился и составляет в 2022 году 0,3266 (оценка 0,0000 считается "идеальной"). Для сравнения в 2021 году он был – 0,4396, в 2020 году – 0,4457.

Что касается наших соседей, то самые высокие позиции у России – она оказалась на 2 месте и уступает только США. Все другие страны, граничащие с Украиной, имеют более слабые позиции. Так, Польша – 24, Румыния – 38, Беларусь – 52, Венгрия – 56, Словакия – 60 и Молдова – 105.

Среди 35 стран Европы Украина заняла 6 строчку, поднявшись за год на одну позицию с 7 места. Первая в Европе – Франция, далее следует Великобритания, Италия – 3, Германия – 4, Испания – 5.

Седлом за Украиной на 7 месте – Польша, Румыния – 12, Беларусь – 15, Венгрия – 16, Словакия – 20 и Молдова – 29.

Следует отметить, что рейтинг Global Firepower Index учитывает численность человеческих ресурсов, логистические возможности, топливные ресурсы, финансовые возможности, расходы на оборону и географию. В нем не рассчитываются настоящие боевые возможности армий.

Напомним, Украина ежегодно улучшает свои позиции в рейтинге Global Firepower Index. Так, в 2020 году мы занимали 27 место, а в 2021 уже поднялась на 25 место.