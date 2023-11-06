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Украина подписала рекордный контракт с французской оборонной компанией: что получат ВСУ

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Украина подписала рекордный контракт с французской оборонной компанией: что получат ВСУ

Флаг Украины

Украина и Франция подписали контракт на поставку масштабной партии штурмовых винтовок и гранатометов.

Украина подписала контракт с дочерней компанией Cybergun на поставку партии штурмовых винтовок и гранатометов. Это явилось рекордным заказом для компании.

Об этом говорится в тексте контракта.

Так, компания Verney-Carron, которая является дочерью французской оборонной компании Cybergun, поставит Украине:

  • 10 тысяч штурмовых винтовок;
  • 2 тысячи высокоточных винтовок;
  • 400 гранатометов.

Общая стоимость контракта составляет 36 млн. евро. Поставки оружия запланированы на начало 2024 года, а первые массовые поставки, согласно документу, будут осуществлены через шесть месяцев.

Процесс полной доставки заказа в Украину будет осуществлен в течение 10 месяцев. Это связано с тем, что компании нужно адаптировать свои производственные мощности для производства продукции.

Напомним, ранее французская компания Turgis & Gaillard подписала соглашение с ГП "Антонов" о производстве в Украине беспилотника Aarok.

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Дата публикации
Просмотры
498
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