Украина подписала с Германией важное соглашение о ПВО: что оно предусматривает

К проекту кроме Украины и Германии присоединились еще пять стран-подписантов.

Украина во время заседания министров обороны G7 подписала важное соглашение с Германией по немедленным действиям по усилению системы противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут вносить вклады в совместные проекты или будут финансировать собственные проекты. Все они направлены на укрепление возможностей ПВО Вооруженных Сил Украины.

Достигаем конкретных шагов, обеспечивающих защиту гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

К проекту, кроме Украины, будут включены еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

"Искренне спасибо Германии за инициативу и всем странам-участникам за сильный вклад в безопасность Украины. Вместе мы приближаем победу ", — добавил Умеров.

Напомним, министры обороны стран Большой семи (G7) в субботу, 19 октября, поддержали " необратимый" путь Украины к членству в НАТО.

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