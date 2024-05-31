Украина подписала соглашение о безопасности со Швецией: Зеленский рассказал детали

Речь идет, в частности, о предоставлении специализированных самолетов ASC 890.

Президент Украины Владимир Зеленский в Стокгольме вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Это сильный документ для нашей общей безопасности.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram.

Военная помощь Украине от Швеции на протяжении 2024-2026 годов составит почти 6,5 млрд евро. Ее сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

Как отметил главнокомандующий, уникальная часть соглашения – предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

"Мы также будем развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране. Спасибо Швеции за солидарность с нашим государством и людьми, за эту жизненно важную поддержку для нашей защиты", — добавил Зеленский.

Ранее стало известно, когда Швеция сможет передать Украине истребители Gripen.

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