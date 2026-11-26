- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 668
- Время на прочтение
- 4 мин
Украина погрузится в зимний холод: синоптики предупредили о морозах и снеге и назвали точные даты (карта)
В большинстве регионов 26 ноября пройдет без значительных осадков, но на отдельных участках дорог возможен гололед.
В четверг, 26 ноября, в Украине в основном обойдётся без значительных осадков, а температура воздуха будет колебаться от слабого мороза до небольшого плюса. В то же время на отдельных участках дорог возможен гололед, а на юге и западе местами пройдут дожди или мокрый снег.
Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Руководитель Черкасского гидрометцентра отмечает, что в четверг, 26 ноября, погода на короткое время стабилизируется: осадков не предвидится, местами возможны прояснения, а на дорогах и тротуарах еще будет скользко. Ночью ожидается от -2 до -4 градусов мороза, днём столбики термометров будут держаться около нуля.
Синоптик предупреждает, что с 27 ноября начнётся дальнейшее постепенное похолодание и переход к зимней погоде. В то же время говорить о сильных морозах или обильных снегопадах пока нет оснований.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, 26 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.
«26 ноября в Украине давление будет расти, и погоду без значительных осадков в большинстве областей будет определять область высокого давления, только на погоду в юго-западной части страны будет влиять атмосферный фронт, который днём принесёт снег, а в Закарпатье и Одесской области — дождь. С северных направлений будет поступать холодный воздух, однако на распределение температуры будет влиять облачное небо, которое защитит нас от более сильного холода», — сообщают синоптики.
Существенных осадков не ожидается, лишь в Закарпатье и Прикарпатье днём — мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Одесской области — преимущественно дождь.
Ночью и утром в западных областях местами будет сохраняться туман, на дорогах — гололед. Ветер будет дуть северо-западный, в юго-западной части — юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -7 градусов мороза, днём ожидается от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла, в Закарпатье и на юге страны будет до +7 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киевской области 26 ноября будет облачно с прояснениями, без значительных осадков.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов мороза, днем ожидается от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла;
В Киеве ночью ожидается от -1 до -3 мороза, днём температура составит около 0.
Погода во Львове
Во Львовской области 26 ноября погоду будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления, сообщают синоптики.
В регионе будет облачно с прояснениями и без значительных осадков, только во второй половине дня на юге территории ожидается снег и мокрый снег. Ночью и утром местами будет сохраняться туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ветер ночью будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 3–8 м/с, днём будет восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от -3 до -8 градусов мороза, днем ожидается от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.
Во Львове ночью температура воздуха составит от -4 до -6 градусов мороза, днём ожидается от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла.
Погода в Одессе
В четверг, 26 ноября, в Одессе и по всей Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в большинстве случаев не ожидается, однако во второй половине дня по области и вечером в Одессе может пройти небольшой дождь. Ветер ночью будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с, а днём усилится до 9–14 м/с и изменит направление на юго-восточное.
Температура воздуха в области ночью составит от 0 до -5 градусов мороза, местами прогреется до +3 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +6…+11 градусов тепла, тогда как на севере региона ожидается лишь +1…+3 градуса тепла.
В Одессе ночью ожидается от 0 до -2 градусов тепла, а днём столбики термометров поднимутся до +6…+8 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах области местами возможна дымка с видимостью 1–2 километра.
Кроме того, синоптики объявили первый уровень опасности для побережья Одесской области. Во второй половине дня 26 ноября там ожидается юго-восточный ветер со скоростью 12–14 м/с.
Погода в Харькове
В Харьковской области 26 ноября будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. На дорогах местами гололед.
Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов мороза, днём ожидается от +1 градуса тепла до -4 градусов мороза.
В Харькове температура воздуха ночью составит -2…-4 градуса мороза, днём будет около 0 градусов.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 25 ноября будет облачно. Ночью ожидается небольшой снег, днём — небольшой мокрый снег. Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с, местами по области порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха по области составит:
ночью от -3 до +2;
днём от 0 до +5.
В городе Днепр ожидается:
ночью от -1 до +1;
днём от +2 до +4.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре 2026 года.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.