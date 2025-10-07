Новая модификация крылатой ракеты «Нептун» / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Во время показа возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса для представителей стран НАТО государство впервые публично продемонстрировало нестандартную версию крылатой ракеты «Нептун», о существовании которой ранее не сообщалось.

Об этом пишут аналитики издания Defense Express.

На фотографии, которую 7 октября опубликовал министр обороны Денис Шмыгаль, видно ракету Р-360 с заметными утолщениями посреди корпуса. Поскольку версия не имеет известного индекса, в соцсетях ее уже окрестили «пузатым» «Нептуном».

Реклама

Эта модификация отличается от двух известных вариантов — противокорабельной Р-360 и дальней модификации РК360Л (так называемого «Длинного Нептуна», более вероятный индекс — Р-360Л).

Из-за ракурса фотографии трудно точно сравнить все три варианта, но по видимым признакам диаметр «пузатого» «Нептуна» совпадает с противокорабельной версией — около 38 см, а размах крыльев и общая длина (ориентировочно 4,5 м без ускорителя) тоже выглядят совместимыми.

Имеющиеся утолщения, скорее всего, являются конформными топливными баками, позволяющими увеличить запас горючего и, соответственно, дальность полета. Для напоминания: у базовой Р-360 заявленная дальность — около 280 км, у «Длинного Нептуна» — до 1000 км.

Исходя из типовых градаций дальностей, аналитики предполагают, что «пузатый» «Нептун» может иметь радиус действия около 500 км. В то же время эксперты не исключают и другой вариант комплектаций: за счет уменьшения топлива и дальности производитель может увеличить массу боевой части. Поэтому эта версия ракеты может иметь дальность, например, около 300 км, но вес боевой части больше 150 кг — по сравнению с противокорабельной Р-360. Аналитики напомнили, что «Длинный Нептун» заявлен с БЧ массой около 260 кг.

Реклама

По мнению экспертов, в целом презентация «Нептуна» является важной демонстрацией для европейских партнеров — она способствует привлечению инвестиций в производство и масштабирование серийного выпуска. Более того, по некоторым оценкам, «Длинный Нептун» превосходит европейский MdCN — единственную дальнобойную крылатую ракету собственной разработки в Европе.

Напомним, в августе в Украине впервые публично продемонстрировали дальнобойную модификацию крылатой ракеты Р-360 «Нептун», известную как «Длинный Нептун». Эксперты визуально оценили, что ее габариты увеличились из-за использования большего количества топлива и, вероятно, взрывчатки.

1 октября госпортал «Зброя» официально раскрыл ключевые характеристики ракеты «Длинный Нептун». Обновленный комплекс получил название «Нептун-Д». Ракета демонстрирует поразительный скачок: ее дальность полета составляет 1000 км, а вес боевой части вырос до 260 кг (против 150 кг). Это сложное техническое достижение. Ракета способна поражать как наземные, так и морские цели.