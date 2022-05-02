Украина полностью отказалась от ядерного топлива из России: на сколько хватит запасов

Украина полностью отказалась от ядерного топлива из России: на сколько хватит запасов

С 24 февраля – начала полномасштабной войны России, Украина полностью отказалась от поставок российского ядерного топлива.

Ранее часть ядерного топлива Украина закупала у российской ТВЭЛ, а другую поставляла американская компания Westinghouse из Швеции. Однако с 24 февраля ситуация кардинально поменялась.

Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью Forbes Украина.

"С начала войны мы полностью отказались от российского ядерного топлива, однако у нас на складах до сих пор есть большой запас, который мы будем использовать в течение следующих пяти — шести лет", — отметил он.

По словам Котина, в течение следующих двух лет компания Westinghouse пообещала нарастить производство до того количества, которое необходимо Украине.

Он также отметил, что Украина работает над разработкой собственного ядерного топлива для украинских АЭС, ведь собственное производство значительно дешевле импорта.

В течение двух месяцев войны национальная энергетическая компания понесла убытки на 36 млрд грн из-за действий российских захватчиков. Сюда входит сокращение производства и повреждения оборудования и инфраструктуры АЭС. К тому же с начала войны "Энергоатом" работает лишь на половину своей мощности.

Напомним, "Энергоатом" получил разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива.

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