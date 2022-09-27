Украина полностью запретила экспорт товаров в Россию — Минэкономики

Кабмин принял постановление "О запрете на вывоз товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации". Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения РФ недружественных действий против Украины.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 сентября, сообщает Минэкономики.

"Мы продолжаем санкционное давление против РФ. Это постановление – еще один из многих инструментов экономического влияния. Понимаем, что санкции – это средство не только реагирования на военную угрозу, но и предотвращение агрессии в будущем. Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в Россию РФ де-факто была остановлена. Теперь это закреплено и на правовом уровне", — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

По прогнозам правительства, такое решение не будет иметь негативных экономических последствий. Ведь, по данным статистики, за период с марта по июнь 2022 года экспорт украинских товаров на территорию России составлял всего 4,2 млн долларов. В основном это была продукция из черных металлов на сумму 4,189 млн долларов и химическая продукция на 57,2 тыс. долларов.

Напомним, на прошлой неделе в Украине стремительно выросли цены на тепличные овощи.