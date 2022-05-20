Украина получила более 360 тыс. тонн гумпомощи с начала полномасштабной войны – Тимошенко

Украина получила более 360 тыс. тонн гумпомощи с начала полномасштабной войны – Тимошенко

Через государственные границы Украины, начиная с 24 февраля, было ввезено более 360 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, гуманитарная помощь продолжает активно поступать в Украину – от лекарств к автомобилям и генераторам.

«За последнюю неделю завезли 29 тыс. тонн гуманитарной помощи, среди которой продукты питания, одежда, лекарства, товары военного назначения, мебель, автомобили, генераторы и тепловизоры», - отметил он.

Отдельно Тимошенко отметил поставки топлива – его за последние сутки завезли более полутора тысяч тонн.

«Только за сутки через Львовскую таможню было доставлено почти 1,5 тыс. тонн топлива. В качестве гуманитарной помощи за 17 мая оформлено 204 транспортных средства. Крупнейшие получатели гуманитарной помощи из-за границы автомобильным транспортом – Львовская область и город Киев», – рассказал заместитель руководителя ОП.

Он также сообщил, что по состоянию на 20 мая уже деоккупированы 1016 населенных пунктов. В настоящее время на освобожденных территориях идет восстановление коммуникаций, а также начинают работу объекты критической инфраструктуры.

«Газоснабжение обеспечено на 65%, электроэнергия заживлена ​​в 863 населенных пункта. Более половины н. п. снова могут воспользоваться услугами водоснабжения. Работа АЗС возобновлена ​​на 49%. В 305 деоккупированных населенных пунктов возобновили работу медицинские учреждения. Работают продовольственные магазины, ЦНАПЫ и заведения по предоставлению социальных услуг. Дошкольные, средние и высшие учебные заведения возобновили работу у 25% деоккупированных н. п., процесс продолжается. Укрпочта снова открыла свои отделения в 80% населенных пунктах», – подчеркнул Тимошенко.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, в Киевской области полностью восстановлено электроснабжение, над восстановлением которого работали более тысячи специалистов.

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