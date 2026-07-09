Украина получила долгожданное разрешение на Patriot, но есть опасный нюанс: в ISW раскрыли главный риск

Флаг США. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить Украине лицензию на производство неопределенного типа ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Конкретно они имеют решающее значение для защиты от российских баллистических ракет.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ходе саммита НАТО американский лидер заявил, что Штаты дадут Киеву лицензию на производство неопределенных ракет-перехватчиков ПВО Patriot, которое может начаться через два-три месяца. Однако, добавил он, производитель пока не был об этом проинформирован.

Реклама

Впрочем, отмечают американские аналитики, пока непонятно, одобрит ли Трамп лицензирование на производство более мощных ракет-перехватчиков PAC-3 или более простых ракет-перехватчиков PAC-2. Также неясно, сколько времени понадобится, чтобы Киев приступил к производству ракет-перехватчиков, потому что производственные мощности будут зависеть от наличия базовых компонентов, входящих в состав ракеты-перехватчика Patriot, и масштабирования всей цепи поставок, производимой этими компонентами.

В ISW отмечают, что ВСУ достаточно успешно перехватывают крылатые ракеты и беспилотники, но испытывают трудности с перехватом баллистики из-за недостаточной поставки ракет-перехватчиков. Примечательно, что украинские войска не перехватили ни одну баллистическую ракету во время двух последних массированных ударов ночью против 2 и 6 июля.

Аналитики акцентируют внимание, что заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор может производить от 60 до 65 баллистических ракет «Искандер» в месяц.

«Россия может воспользоваться этим пробелом, прежде чем Киев сможет выработать собственные ракеты-перехватчики Patriot, и усилить удары баллистики, чтобы нанести максимальный ущерб, прежде чем Украина сможет надежнее защитить себя», — говорится в отчете.

Реклама

Производство ракет для Patriot в Украине

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный считает, что в Украине первая готовая единица ракет-перехватчиков сможет сойти с конвейера минимум через год-полтора. Более быстрые сроки, говорит он, менее реальны — все из-за сверхвысокой технологичности процесса.

Аналитики издания Bloomberg считают, что производство ракет для Patriot в Украине будет сложным и длительным. Ведь речь идет не только о политическом разрешении на запуск производства, но и о технических, производственных и вопросах безопасности.

Новости партнеров