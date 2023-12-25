Украина получила помощь, чтобы покрыть зарплаты и пенсии: какая сумма

Украина получила шестое дополнительное финансирование в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Его сумма составляет 1,34 млрд долларов.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что финансирование состоит из ссуды Всемирного банка (1,086 млрд долларов). Кроме того, оно содержит:

190 млн долларов от Норвегии;

50 млн долларов от США;

20 млн долларов от Швейцарии.

Как детализировали в ведомстве, средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны. В частности, речь идет о пенсионных выплатах и выплатах работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“С начала полномасштабного вторжения правительства Японии, США, Норвегии и Швейцарии неоднократно демонстрировали Украине свою непреклонную поддержку и солидарность. Благодарен партнерам за готовность сотрудничать и помогать в решающее для Украины время", – подчеркнул Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, насколько критическим для войск станет отсутствие помощи США.

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