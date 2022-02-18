Украина получила еще одну партию лекарств против COVID-19: кто и где их может получить

"Молнупиравир" запрещен к продаже в аптеках.
Украина получила 135 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Часть из них уже распределена в регионы.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Украина получила 135 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения коронавируса, 60 тыс. из них уже распределены в регионы", — говорится в сообщении.
"Молнупиравир" могут назначать только врачи для пациентов из групп риска, то есть: пожилым гражданам; людям с ожирением; людям с болезнями сердечно-сосудистой системы; людям с диабетом. Препарат позволяет предотвращать переход от легкого течения коронавируса к среднему или тяжелому и уменьшению вероятности госпитализации или смерти.
Препарат "Молнупиравир" запрещен к продаже в аптеках, его можно получить только у врача бесплатно. Узнать, обеспечено ли медучреждение этим лекарством можно:
- с помощью сервиса "Є-ліки" по ссылке: https://eliky.in.ua/medicament/10356
- в структурном подразделении облгосадминистрации, ответственном за здравоохранение, по контактам: https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, ранее Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах.
- Ученые придумали новый способ обнаружения коронавируса: как он работает
- Вакцинация беременных от COVID-19 в Украине: детали.
- У летучих мышей из Лаоса нашли три новых вида коронавирусов
- Начали отказывать ноги и руки: во Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич