Украина получила еще одну партию лекарств против COVID-19: кто и где их может получить

Украина получила еще одну партию лекарств против COVID-19: кто и где их может получить

"Молнупиравир" запрещен к продаже в аптеках.

Украина получила 135 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Часть из них уже распределена в регионы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Украина получила 135 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения коронавируса, 60 тыс. из них уже распределены в регионы", — говорится в сообщении.

"Молнупиравир" могут назначать только врачи для пациентов из групп риска, то есть: пожилым гражданам; людям с ожирением; людям с болезнями сердечно-сосудистой системы; людям с диабетом. Препарат позволяет предотвращать переход от легкого течения коронавируса к среднему или тяжелому и уменьшению вероятности госпитализации или смерти.

Препарат "Молнупиравир" запрещен к продаже в аптеках, его можно получить только у врача бесплатно. Узнать, обеспечено ли медучреждение этим лекарством можно:

с помощью сервиса "Є-ліки" по ссылке: https://eliky.in.ua/medicament/10356

в структурном подразделении облгосадминистрации, ответственном за здравоохранение, по контактам: https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja