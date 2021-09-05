Украина получила инновационных лекарств от коронавируса на 20 миллионов долларов

Украина получила инновационных лекарств от коронавируса на 20 миллионов долларов

Груз доставили из США от благотворителей.

В Украину поступил гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief в рамках борьбы с коронавируса.

Об этом говорит посольство Украины в США, которое способствовало в получении груза.

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"Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США. Лекарство рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", — говорится в заявлении.

Груз в виде 60 тыс флаконов лекарственных препаратов должны растаможить и доставит в 24 области Украины. "В этом мы хотим выразить отдельную благодарность «Благотворительному фонду Евгения Пивоварова», который будет помогать во всех процедурах. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины", — добавили в ведомстве.

Последние договоренности о получении гуманитарного груза были согласованы во время визита Президента Украины в США.

Благотворители Direct Relief базирующейся в Калифорнии является общественной неприбыльной и неполитической организацией, которая работает в 60 странах мира.

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