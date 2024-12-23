Украина получила миллиардный транш от МВФ: на что пойдут деньги

В общей сложности по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов.

Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ. Это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Куда направят деньги

Шмигаль подчеркнул, что деньги уже поступили на украинские счета. Их направят на финансирование критических расходов бюджета.

"Благодарны Международному валютному фонду за непоколебимую поддержку нашего государства в течение полномасштабной войны", — отметил премьер Денис Шмигаль.

Ранее стало известно, что Украина получит транш МВФ на сумму 1,1 млрд. долларов. Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

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