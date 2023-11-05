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Украина получила мощное оружие, визит Зеленского в Израиль может не состояться: главные новости ночи 5 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4830
Время на прочтение
1 мин
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Украина получила мощное оружие, визит Зеленского в Израиль может не состояться: главные новости ночи 5 ноября 2023 года

M1150 Assault Breacher / Фото: president.gov.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 5 ноября 2023:

  • США негласно передали Украине мощный танк для разминирования Читать далее –>
  • В результате ракетного удара по Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов ВСУ Читать далее –>
  • В оккупированном Скадовске раздалась серия взрывов — СМИ Читать далее –>
  • СМИ сообщили, что запланированный визит Зеленского в Израиль может не состояться .
  • Вторая авианосная группа США прибыла на Ближний Восток Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4830
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