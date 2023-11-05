Украина получила мощное оружие, визит Зеленского в Израиль может не состояться: главные новости ночи 5 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 5 ноября 2023:
- США негласно передали Украине мощный танк для разминирования Читать далее –>
- В результате ракетного удара по Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов ВСУ Читать далее –>
- В оккупированном Скадовске раздалась серия взрывов — СМИ Читать далее –>
- СМИ сообщили, что запланированный визит Зеленского в Израиль может не состояться .
- Вторая авианосная группа США прибыла на Ближний Восток Читать далее –>
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