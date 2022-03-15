Украина получила новую партию станций Starlink Илона Маска

Starlink поддерживают работу критической инфраструктуры.

В Украину прибыла новая партия станций скоростного Интернета Starlink от изобретателя Илона Маска.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее по технологиям. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной! Спасибо, Илон! Спасибо Польше!" – написал Федоров.

Фото: FEDOROV/Telegram-канал

Отметим, Starlink, в первую очередь, поможет поддерживать работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике.

Как сообщалось, 28 февраля Илон Маск отправил в Украину первую партию систем спутникового Интернета – оборудование Starlink. Произошло это после обращения главы Минцифры Михаила Федорова. Вторая партия станций Starlink прибыла 9 марта.

Starlink предоставляет доступ в Интернет через сеть спутников. Первые два демоспутника Starlink были запущены еще в 2018 году, а уже в 2022 году заработала бета-версия системы. На сегодняшний день Starlink используют более 145 тыс. пользователей во всем мире.

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