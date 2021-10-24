Украина получила новую партию вакцины от коронавируса: какой препарат поступил (фото)

Вакцину от коронавируса передала посол Германии Анка Фельдгузен министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко.

Украина получила от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Партия препарата поступила бесплатно.

Об этом пишет DW.

Кроме Украины, вакцину AstraZeneca получили и другие страны. В общем Германия безвозмездно предоставила странам 7,6 млн доз вакцины AstraZeneca.

Больше вакцин от Германии получил Вьетнам — 2,6 млн доз. Далее в перечне Украины (1,5 млн), Египет и Гана (по 1,2 млн), а также Намибия (0,2 млн). Еще 350 тыс. доз должен получить Таиланд.

Кроме того, еще 10 млн доз были переданы в программу COVAX. В общем немецкое правительство одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, которые должны распределяться преимущественно через COVAX.

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"А начиная с октября, все вакцины от производителя Johnson & Johnson, которые поступают в Германию, сразу будут передаваться в программу COVAX", — говорится в сообщении.

В посольстве Германии в Украине уточнили, что препарат Украины передала посол ФРГ Анка Фельдгузен главе Минздрава Виктору Ляшко. Общая сумма партии — примерно 6 млн евро. Транспортные расходы были покрыты в пределах Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, бедные страны могут получить от ВОЗ тесты таблетки для больных коронавирус по низкой цене. Речь идет о таблетках по $10 за курс. Правительства США, например, один пятидневный курс такими лекарствами обошелся в 700 долларов.

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Новости Украины: в рамках программы COVAX Украина получила 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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