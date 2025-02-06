Украина получила новые истребители: как они изменят ход войны

Украина получила новую партию истребителей, которая поможет в борьбе со страной-агрессорой.

Итак, Воздушные силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.

Что известно об этой авиации и как они могут повлиять на ход войны читайте в материале ТСН.ua.

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В Украине стало больше современной боевой авиации. Речь идет о том, что Воздушные силы ВСУ 6 февраля получили первые французские самолеты Mirage 2000 французского производства и F-16 от Королевства Нидерландов, сообщает министр обороны Рустем Умеров.

"Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", — отметил он.

Сколько прибыло французских самолетов в Украину пока не сообщается, однако, по данным французских СМИ, в первой партии должно быть три истребителя Mirage 2000-5, оснащенные крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM.

Известно, что Mirage 2000-5F были сняты с вооружения французских воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач, чем раньше.

Разработанный французской компанией Dassault Aviation боевой самолет Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем, поставленным союзниками Украины после того, как в 2024 году Воздушные силы ВСУ получили первые американские F-16.

Mirage 2000-5F станет первым спроектированным и построенным в Европе самолетом, поступившим на вооружение украинских воздушных сил.

F-16 для Украины

Первые истребители F-16 Украина получила от Нидерландов в июле 2024 года.

Прокомментировал появление истребителей и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"F-16 в Украине. Это означает, что уничтоженных окупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города. Спасибо нашим союзникам за это решение. Ведь прежде всего эффективное применение современных самолетов – это сохранение жизни украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.

Как впоследствии сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, в июле Украина получила 24 самолета.

Впоследствии. первую партию истребителей F-16 Дания передала Украине в августе, а вторую – в октябре.

Что известно о самолете F-16

Самолет F-16 – легкий многоцелевой истребитель из США четвёртого поколения.

Несмотря на достаточно почтенный возраст, ведь F-16 был создан еще 48 лет назад, он до сих пор остается основой воздушных сил многих стран мира. В том числе и благодаря своим постоянным модернизациям.

F-16 – легкий и дешевый в обслуживании. Особенно если сравнивать его с самым мощным самолетом США F-15E Strike Eagle. Например, стоимость одного лётного часа современных версий F-16 и F15E составляет соответственно 8 тысяч -15 тысяч и 27 тысяч долларов. Объясняется это достаточно просто. Истребитель F-16 имеет более простую "начинку" и всего лишь один двигатель, ведь его изначально конструировали не только для воздушных сил США, но и для разных американских союзников.

При этом F-16 может выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки.

На сегодняшний день существует аж 10 основных видов этого самолета, а еще большое количество локализованных версий.

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Самая старая модель F-16A/B (одноместная и двухместная). Она была создана еще в начале 80-х годов. Далее начали выпускать версию F-16C/D, генерация которой растянулась на десятилетие (с конца 80-х до 2000).

Самой современной считается модель, выпускаемая с 2010 года. Это F-16V. Также каждая версия еще делится на отдельные блоки, где самолеты могут отличаться двигателем, оборудованием или авионикой.

В настоящее время воздушные силы США имеют на вооружении 882 единицы F-16C/D во всех возможных блоках.

Если говорить о возможностях истребителя F-16V Block 70/72, то здесь следует упомянуть о том, что самолет сочетает в себе усовершенствованный радар Active Electronically Scanned Array, отличающийся новой архитектурой авионики, а также некоторые структурные обновления. Они позволили продлить срок службы истребителя на 50% по сравнению со более старыми моделями.

Также F-16V Block 70/72 оснащен новейшим программным обеспечением, в том числе улучшенным передовым каналом передачи данных, оружия и таргетинга.

Последняя модель F-16 имеет автоматическую систему предотвращения столкновения с землей и более точную GPS-навигацию. Благодаря радару APG-83 AESA самолет может "видеть" цель на расстоянии более 370 км.

Однако у F-16V Block 70/72 есть и свои недостатки. К примеру, из-за его легкости дальность полета истребителя достаточно мала. Поэтому нужно постоянно использовать дополнительные подвесные баки.

F-16 может "закрыть" только 50% территории

Эксофицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в эфире "Киев24", если у Украины есть эскадрилья истребителей F-16, то государство может защитить 50% своей территории за счет этих самолетов.

Бывший офицер Воздушных сил акцентировал, что не стоит разглашать точный процент эффективности уничтожения российских целей с помощью истребителей F-16, чтобы не помогать врагу.

В свою очередь авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап заявил, что использование истребителей F-16 требует серьезного пересмотра стратегии работы Воздушных сил Украины, ведь сейчас F-16 используются на 10-15% от их потенциала.

В частности, эксперт обратил внимание на ракеты AIM-9 Sidewinder, установленные на концах крыльев истребителей.

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Это ракеты ближнего воздушного боя с дальностью 20-40 км. Им в первой модификации, вероятно, уже 40-50 лет, но они постоянно модернизируются. Сейчас это действенная, рабочая, надежная ракета. Выстрелил и забыл. И без разницы, будет ли это “шахед”, или крылатая ракета”, – объяснил Криволап.

По мнению эксперта, F-16 способны уничтожать крылатые ракеты более эффективно, чем зенитно-ракетные комплексы. К тому же это будет экономически выгоднее.

Также Криволап отметил, что та комплектация F-16, которую получила Украина, не позволяет использовать истребители в полную силу.

По мнению эксперта, возможность применения F-16 ВВС Украины сейчас ограничена только задачами противовоздушной обороны, прежде всего из-за того, что им не хватает соответствующих радиолокационных систем обнаружения, а также ракет AMRAAM большой дальности.

F-16 стали для Украины разочарованием?

Военный эксперт и офицер британской военной разведки в отставке Фрэнк Ледвидж считает, что истребители F-16, недавно получившие Украину от союзников, стали разочарованием.

По его словам, Украина, вероятно, имеет четыре-пять действующих F-16 из общего количества 12, что является нормой.

"Очевидно, что разочарованием стали F-16. Как я всегда говорил, они ничего всерьез не изменят", – сказал Левидж.

Он напомнил, буквально первое, что произошло после получения F-16 – это авария.

Ледвидж заверил, что вряд ли кто-то вне ВВС Украины или очень ограниченного круга чиновников в ВВС США знает о причинах потери Украиной F-16.

"Да независимо от того, был ли он сбит ракетой Patriot, или это была ошибка пилота, в любом случае имеет место неупорядоченность между наземными и воздушными средствами, а также недостатки в подготовке пилотов, а возможно и наземного экипажа – ведь системы внутри самолета зависят от наземного экипажа".

Он добавил, что на подготовку экипажей украинских F-16 было выделено очень мало времени.

"И любой эксперт из этих истребителей скажет вам, что попросить 100 самолетов и тут-таки иметь их готовыми к работе невозможно. Чтобы довести их до уровня готовности как, скажем, в ВВС Великобритании, или Нидерландов, или Норвегии, понадобится 5-10 лет. Ведь это требует большого опыта, и многое другое" .

Французские истребители Mirage 2000-5F

Версия Mirage 2000-5 разрабатывалась в начале 90-х с целью обновления бортовых систем самолета. Снабжение серийных машин началось в 1997 году, пишет defence-ua.

Объективно главное – это то, что истребитель получил новую РЛС RDY от Thales с дальностью обнаружения типовых целей в 130 км, возможностью одновременно сопровождать восемь и обстреливать четыре из них (по другим источникам – 24 и 4 соответственно). Особенностью РЛС есть качественное выявление целей на фоне земли.

Эти самолеты являются глубокой модернизацией Mirage 2000 от Dassault, совершившей свой первый полет 1978 года, годом позже МиГ-29. И вообще речь идет о легком однодвигательном истребителе, который в версии Mirage 2000-5 получил возможность бить по наземным целям управляемым вооружением, то есть стал полноценным представителем 4+ поколения истребителей.

К вооружению самолета добавлена новая в то время ракета "воздух-воздух" MICA от MBDA с заявленной дальностью уничтожения целей до 80 км. Напомним, что они производятся в двух вариантах: с инфракрасной и радиолокационной головкой самонаведения.

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Самолет также получил встроенный комплекс РЭБ ICMS Мк 2 (по другим источникам именно французские Mirage 2000-5 его не получали), а также систему предупреждения об угрозах Samir DDM. Кабина прошла цифровизацию с установкой функциональных экранов.

Кроме того, в море истребитель Mirage 2000 может использовать противокорабельную ракету Exocet, крылатую ракету SCALP для наземных атак большой дальности и противорадиолокационную ракету AS37 Armat с дальностью полета до 120 км.

Истребитель имеет новый радар RDY от Thales. Система может обнаруживать цель на расстоянии до 130 км, одновременно отслеживать восемь целей и бить по четыре из них.

Технические характеристики Mirage 2000:

размах крыльев – 9,13 м

максимальная скорость – 2340 км/ч

максимальная высота – 18 000 м

длина – 14,36 м

высота – 5,30 м

площадь крыла – 41 м²

вес: 7500 кг (пустой), 14 000 кг (снаряженный), 17 000 (максимальная взлетная)

Французские истребители усилят ПВО

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина рассказывал, что эти истребители могут использоваться в качестве носителей ракет Storm Shadow.

По его словам, еще одна немаловажная роль этих самолетов – усиление ПВО. Однако, по словам эксперта, здесь следует соблюдать осторожность, поскольку украинские Силы обороны уже используют F-16, и истребителям лучше избегать зон, где работают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Надо "нарезать" отдельно одним, отдельно другим. Поэтому я не думаю, что они будут в первую очередь использоваться как истребители ПВО. Хотя они могут выполнять много функций: сбрасывать крылатые бомбы, те же французские AASM Hammer, и запускать антирадарные ракеты для обеспечения прорыва вражеской ПВО”, – отметил Романенко.

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