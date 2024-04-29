Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина получила новый пакет помощи от Германии: что туда вошло (список)

Украина получила новый пакет помощи от Германии: что туда вошло (список)

Система противовоздушной обороны Skynex от Rheinmetall / Фото: Rheinmetall

В пакет помощи вошли, в частности, система ПВО Skynex и ракеты к системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Правительство Германии передало Украине новый пакет материально-технической военной помощи. Туда вошли, в частности, система ПВО Skynex и ракеты к системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Об этом говорится на правительственном сайте.

Вот полный список новой помощи:

  • десять боевых машин пехоты Marder (ранее передали 90 единиц);
  • боеприпасы для танков LEOPARD 2;
  • один ЗРК SKYNEX с боекомплектом (ранее – один комплекс);
  • 30 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard (ранее – 116 тысяч);
  • ракеты к ПВО IRIS-T SLM;
  • один радар наблюдения за воздушным пространством TRML-4D (ранее – восемь единиц);
  • 7500 артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра (ранее – 74 тысячи единиц);
  • один мостоукладчик Biber с запчастями (ранее – 17 единиц);
  • один инженерный танк DACHS (ранее – семь единиц);
  • девять систем разминирования (ранее – 46 единиц);
  • одна система защиты связи AMPS для вертолетов (ранее – четыре единицы);
  • 60 моторов для лодок (ранее – 24 единицы);
  • шесть транспортеров танков М1070 Oshkosh (ранее – 12 единиц);
  • 18 тысяч патронов калибра 40 мм (ранее – 264 тысяч единиц);
  • три тысячи гранатометов RGW90 Matador (ранее – 10 тысяч единиц);
  • минометные боеприпасы 120-мм калибра;
  • 1980 маскировочных сеток (ранее – 4152 единицы).

Также Германия готовит к передаче систему ПВО Patriot.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что в Украину пока поступает не все из разблокированной помощи США.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация