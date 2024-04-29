Украина получила новый пакет помощи от Германии: что туда вошло (список)

В пакет помощи вошли, в частности, система ПВО Skynex и ракеты к системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Правительство Германии передало Украине новый пакет материально-технической военной помощи. Туда вошли, в частности, система ПВО Skynex и ракеты к системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Об этом говорится на правительственном сайте.
Вот полный список новой помощи:
- десять боевых машин пехоты Marder (ранее передали 90 единиц);
- боеприпасы для танков LEOPARD 2;
- один ЗРК SKYNEX с боекомплектом (ранее – один комплекс);
- 30 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard (ранее – 116 тысяч);
- ракеты к ПВО IRIS-T SLM;
- один радар наблюдения за воздушным пространством TRML-4D (ранее – восемь единиц);
- 7500 артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра (ранее – 74 тысячи единиц);
- один мостоукладчик Biber с запчастями (ранее – 17 единиц);
- один инженерный танк DACHS (ранее – семь единиц);
- девять систем разминирования (ранее – 46 единиц);
- одна система защиты связи AMPS для вертолетов (ранее – четыре единицы);
- 60 моторов для лодок (ранее – 24 единицы);
- шесть транспортеров танков М1070 Oshkosh (ранее – 12 единиц);
- 18 тысяч патронов калибра 40 мм (ранее – 264 тысяч единиц);
- три тысячи гранатометов RGW90 Matador (ранее – 10 тысяч единиц);
- минометные боеприпасы 120-мм калибра;
- 1980 маскировочных сеток (ранее – 4152 единицы).
Также Германия готовит к передаче систему ПВО Patriot.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что в Украину пока поступает не все из разблокированной помощи США.
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