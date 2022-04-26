Украина получила официальный статус в европейской энергосистеме ENTSO-E: что это значит

В Варшаве 26 апреля состоялось подписание соглашения о предоставлении НЭК "Укрэнерго" статуса наблюдателя ENTSO-E – европейской сети операторов системы передачи электроэнергии. Это позволит украинскому оператору присоединиться к международному объединению европейских операторов системы передачи.
Кроме того, с таким статусом "Укрэнерго" сможет участвовать в заседаниях Региональной Группы ENTSO-E "Континентальная Европа".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.
Согласно сообщению, представители украинской компании смогут войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E, занимающиеся вопросами развития рынка электроэнергии, балансировки, вспомогательных услуг, электронного обмена данными, развития киберзащиты в электроэнергетическом секторе, интеграции возобновляемых источников энергии и т.д.
"Это соглашение еще больше приближает Украину к полной интеграции с европейскими энергетическими рынками и определяет наше развитие на будущее", — подчеркнул Галущенко.
В мероприятии по случаю подписания соглашения приняли участие комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, президент ENTSO-E Эрве Лафайе, представители правительства Польши, руководство "Укрэнерго" и другие.
Напомним, 26 апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Чернобыльскую атомную электростанцию. Он подчеркнул, что пока еще одна Запорожская АЭС находится под контролем ядерных террористов, в опасности весь мир.
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