Украина получила оружие, которое нам не давали США: как оно сменит фронт
Пока США затруднились с предоставлением стратегических сенсоров, Испания сделала решительный шаг, передав Украине «глаза» для ПВО, способные видеть российские угрозы на расстоянии более 450 километров.
Вооруженные силы Украины получили новый тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 производства компании Indra. Это событие стало знаковым поворотом в политике союзников, ведь предоставляет Киеву возможности глубинного мониторинга неба, ранее блокировавшихся другими партнерами из-за опасений эскалации.
О том, как Мадрид предоставил Украине технологию, долгое время отказывавшийся передавать Вашингтон, пишет испанское издание Xataka.
Стратегическое преимущество Lanza LTR-25
Передача Lanza LTR-25 заполняет критическую нишу в обороне Украины, позволяя обнаруживать цели на больших расстояниях. Радар действует как «мультипликатор силы»: он видит угрозу задолго до подлета, что дает украинским силам драгоценное время для реакции на массированные ракетные атаки и беспилотников.
Система легко интегрируется в единую сеть комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T, что значительно повышает их эффективность. Благодаря работе в L-диапазоне радар способен «видеть» даже сложные цели с малой отражательной поверхностью, такие как дроны «Шахед» или летящие на низкой высоте крылатые ракеты.
Стоимость Lanza LTR-25 и защита от РЭБ
Цена этого высокотехнологичного комплекса составляет ориентировочно 37 миллионов евро. Как отмечает портал «Милитарный», речь идет о мобильной 3D-станции с фазированной антенной решеткой, специально спроектированной для работы в условиях насыщенной радиоэлектронной борьбы врага.
Кроме того, Lanza LTR-25 разработана по принципу максимальной мобильности: ее можно быстро перевезти самолетом C-130 или грузовиком. Такая тактика быстрой смены позиций жизненно необходима на фронте, где российские войска постоянно охотятся на украинские радиолокационные станции.
