Украина получила оружие, которое нам не давали США: как оно сменит фронт

Тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25. / © скриншот с видео

Реклама

Вооруженные силы Украины получили новый тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 производства компании Indra. Это событие стало знаковым поворотом в политике союзников, ведь предоставляет Киеву возможности глубинного мониторинга неба, ранее блокировавшихся другими партнерами из-за опасений эскалации.

О том, как Мадрид предоставил Украине технологию, долгое время отказывавшийся передавать Вашингтон, пишет испанское издание Xataka.

Стратегическое преимущество Lanza LTR-25

Передача Lanza LTR-25 заполняет критическую нишу в обороне Украины, позволяя обнаруживать цели на больших расстояниях. Радар действует как «мультипликатор силы»: он видит угрозу задолго до подлета, что дает украинским силам драгоценное время для реакции на массированные ракетные атаки и беспилотников.

Реклама

Система легко интегрируется в единую сеть комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T, что значительно повышает их эффективность. Благодаря работе в L-диапазоне радар способен «видеть» даже сложные цели с малой отражательной поверхностью, такие как дроны «Шахед» или летящие на низкой высоте крылатые ракеты.

Стоимость Lanza LTR-25 и защита от РЭБ

Цена этого высокотехнологичного комплекса составляет ориентировочно 37 миллионов евро. Как отмечает портал «Милитарный», речь идет о мобильной 3D-станции с фазированной антенной решеткой, специально спроектированной для работы в условиях насыщенной радиоэлектронной борьбы врага.

Кроме того, Lanza LTR-25 разработана по принципу максимальной мобильности: ее можно быстро перевезти самолетом C-130 или грузовиком. Такая тактика быстрой смены позиций жизненно необходима на фронте, где российские войска постоянно охотятся на украинские радиолокационные станции.

Напомним, Перу окончательно определилось с выбором нового боевого самолета для своих воздушных сил и вместо шведских Gripen решило закупить американские истребители F-16. Это положительно повлияет на планы Украины по приобретению Gripen и ускорит их поставки.