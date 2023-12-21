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Украина получила от ЕС 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи: Шмыгаль рассказал детали

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Украина получила от ЕС 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи: Шмыгаль рассказал детали

Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

По словам премьера, эти средства помогут нам сохранять экономическую устойчивость.

Украина получила от Евросоюза 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Общая бюджетная поддержка со стороны ЕС в этом году составила 18 млрд евро.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, наше государство получило 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

"Таким образом общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза в этом году достигла 18 млрд евро. Эти средства помогают нам сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства. Благодарны Европейскому Союзу за весомую и своевременную помощь нашему государству. Рассчитываем на дальнейшую поддержку", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что Шмыгаль рассказал, что поможет избежать плановых отключений света.

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Дата публикации
Просмотры
173
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