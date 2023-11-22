Украина получила от ЕС очередной транш помощи на 1,5 млрд евро – на что пойдут деньги

Евросоюз выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине в сумме 1,5 млрд евро.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сейчас наша поддержка Украины достигла 85 миллиардов евро. Будет больше. Мы предложили 50 миллиардов евро для Украины к 2027 году", – отметила она.

По ее словам, финансовая помощь от Европы поддержала экономическую стабильность и возможность предоставлять государственные услуги Украины с начала большой войны.

Это уже восьмой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи ЕС (МФД).

Как и предыдущие, он должен быть направлен на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности социальных и гуманитарных.

Напомним, Европарламент откроет офис в Киеве для усиления поддержки украинского парламента. В ЕС обсуждается членство Украины.

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