Украина получила от Германии более 300 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктуры

Украина получила от Германии всего 334 тонны оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

С июля в Украину поступило от немецких партнеров 43 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики общим весом 334 тонны.

Об этом сообщает Минэнерго.

"Только за последнюю неделю было доставлено 4 груза общим весом более 59 тонн", говорится в сообщении.

В частности, в рамках кампании Немецко-Украинского Энергетического Партнерства по оказанию донорской поддержки Министерство энергетики Украины получило от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторов.

Среди оборудования, поступившего от немецких партнеров, также генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта 2023 года. Впрочем, по его словам, это будет нелегко.

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