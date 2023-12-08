Украина получила от Германии новейший беспилотник Luna NG: какие у него преимущества

Разработка может находиться в воздухе 12 часов.

Украинские военные получили от партнеров новейший немецкий беспилотник. Он создан для действия в современной агрессивной среде поля сражения.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Как отмечается, наше государство получило на вооружение беспилотник западного производства – Luna NG.

"Это интересный образец, который дополнит широкий спектр БПЛА, который уже использует Украина. Немецкий беспилотник имеет свои преимущества. Он был разработан и представлен недавно. Luna NG обладает интересными тактико-техническими характеристиками. Он создан для действия в современной агрессивной среде поля боя, и может эффективно действовать на тех направлениях, где противник активно применяет противодействие в виде разнообразных систем РЭБ", – пояснил Валерий Рябых.

Разработка может находиться в воздухе 12 часов. За это время дрон защищенными каналами может передавать множество информации, получаемой с помощью современных электронно-оптических сенсоров.

"Масса БПЛА составляет где-то 40 кг, дальность управления свыше 100 км. Дрон Luna NG дополнил спектр БПЛА, которые мы получали раньше Германии", — добавил Рябых.

Напомним, что россияне пытаются скопировать украинские морские дроны.

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