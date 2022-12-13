Украина получила от Канады 15 генераторных осветительных башен: где их будут использовать

Канада передала Украине 15 генераторных осветительных башен для обеспечения работы энергетиков в темное время суток.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

"Наши герои-энергетики работают 24/7, чтобы отремонтировать поврежденную инфраструктуру и вернуть свет в дома. Вот такие 15 генераторных осветительных башен, каждая из которых высотой 8 метров, предназначенные для проведения ремонтных работ энергетических объектов в ночное время, уже прибыли в Украины", — говорится в сообщении.

По ее словам, до конца года партнеры из Canada-Ukraine Foundation передадут Украине 50 таких установок.

Дефицит мощностей в энергосистеме Украины

С октября Россия почти еженедельно наносит массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Из-за атак в украинских городах чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением – облэнерго применяют плановые и аварийные отключения света из-за дефицита мощностей. По состоянию на утро 13 декабря в энергосистеме все еще сохраняется сложная ситуация. На востоке оккупанты снова обстреляли несколько районов, повредив объекты энергетической инфраструктуры. Работу ремонтных бригад усложняют погодные условия.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 декабря, рассказал, что только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов нужно не менее 1,5 миллиарда евро.

По данным Reuters, в Украину следует самолет с энергетическим оборудованием от США на почти $13 млн.

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