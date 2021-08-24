Украина получила от Польши 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca, ее уже развезли в регионы

По словам Ляшко, в ближайшие дни также в регионы доставят средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы.
Украина получила от Польши 650 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.
Об этом во вторник, 24 августа, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Спасибо правительству Польши и президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19. 650 тыс. доз вакцин AstraZeneca уже развезены в регионы", — написал он на странице в Facebook.
По словам Ляшко, в ближайшие дни также в регионы доставят средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы.
"Верю, что совместными усилиями получим независимость от пандемии во всем мире", — резюмировал глава Минздрава.
Напомним:
- Австрия бесплатно предоставит Украине 500 тыс доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Первые 250 тысяч доз прибыли в Украину 23 августа. Другую половину доставят осенью.
- Также Украина первой получила от Германии 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.