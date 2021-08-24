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Украина получила от Польши 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca, ее уже развезли в регионы

Автор
Елена Вус
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Украина получила от Польши 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca, ее уже развезли в регионы

Фото: facebook.com/viktor.liashko

По словам Ляшко, в ближайшие дни также в регионы доставят средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы.

Украина получила от Польши 650 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.

Об этом во вторник, 24 августа, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Спасибо правительству Польши и президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19. 650 тыс. доз вакцин AstraZeneca уже развезены в регионы", — написал он на странице в Facebook.

По словам Ляшко, в ближайшие дни также в регионы доставят средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы.

"Верю, что совместными усилиями получим независимость от пандемии во всем мире", — резюмировал глава Минздрава.

Напомним:

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