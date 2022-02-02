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Украина получила от Польши еще 38 тонн помощи для борьбы с коронавирусом

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Украина получила от Польши еще 38 тонн помощи для борьбы с коронавирусом

ГСЧС

Груз включает в себя лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS.

В Украину прибыл очередной груз гуманитарной помощи от правительства Польши для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает ГСЧС.

"2 февраля очередная колонна грузовиков прибывает в Украину для доставки помощи, которую правительственное агентство стратегического развития, работающее в рамках Министерства иностранных дел Республики Польша, передает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что груз весом около 38 тонн включает в себя лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS. Все это передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19.

От пункта пропуска на границе "Дорогуск-Ягодин" грузовики сопровождают спасатели ГСЧС.

Напомним:

В Украину прибыло около 280 тонн гуманитарной помощи из Польши. В частности, польские спасатели 1 февраля доставили в Украину средства борьбы с коронавирусом и медицинские принадлежности, которые будут использованы для нужд населения по всей стране.

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