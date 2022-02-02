Украина получила от Польши еще 38 тонн помощи для борьбы с коронавирусом

Украина получила от Польши еще 38 тонн помощи для борьбы с коронавирусом

Груз включает в себя лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS.

В Украину прибыл очередной груз гуманитарной помощи от правительства Польши для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает ГСЧС.

"2 февраля очередная колонна грузовиков прибывает в Украину для доставки помощи, которую правительственное агентство стратегического развития, работающее в рамках Министерства иностранных дел Республики Польша, передает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что груз весом около 38 тонн включает в себя лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS. Все это передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19.