Украина получила от Польши еще 38 тонн помощи для борьбы с коронавирусом

Груз включает в себя лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS.
В Украину прибыл очередной груз гуманитарной помощи от правительства Польши для борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает ГСЧС.
"2 февраля очередная колонна грузовиков прибывает в Украину для доставки помощи, которую правительственное агентство стратегического развития, работающее в рамках Министерства иностранных дел Республики Польша, передает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что груз весом около 38 тонн включает в себя лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS. Все это передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19.
От пункта пропуска на границе "Дорогуск-Ягодин" грузовики сопровождают спасатели ГСЧС.
Напомним:
В Украину прибыло около 280 тонн гуманитарной помощи из Польши. В частности, польские спасатели 1 февраля доставили в Украину средства борьбы с коронавирусом и медицинские принадлежности, которые будут использованы для нужд населения по всей стране.
Читайте также: