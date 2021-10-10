Украина получила от США партию военной помощи: что достанется ВСУ

Украина получила от США партию военной помощи: что достанется ВСУ

Было доставлено 86 183 кг боевого снаряжения и средств первой помощи.

В "Борисполь" прибыла партия военной помощи от США, которую получили ВСУ.

Об этом информирует Минобороны Украины и Посольство Соединенных Штатов.

Было доставлено 86 183 кг боевого снаряжения и средств первой помощи. Это часть 60-миллионной дополнительной помощи в сфере безопасности, которую президент Джо Байден направил Украине в августе этого года.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, — рассказали в Минобороны.

Всего с 2014 году Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

Напомним, что США увеличили военную помощь Украине на 2022 год.

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