Украина
369
1 мин

Украина получила первую партию американского оружия, оплаченного странами НАТО — "Суспільне"

Больше пакетов помощи, приобретенной по новой модели финансирования обороны за счет союзников по НАТО, «уже в пути».

Богдан Скаврон
Военная помощь от США

Военная помощь от США / © ТСН.ua

В Украину прибыла первая партия американского оружия, приобретенного в США странами-членами НАТО по программе Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на неназванного чиновника Альянса.

По словам собеседника издания, в ближайшее время ожидаются новые поставки. Источник утверждает, что больше пакетов помощи «уже в пути».

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа одобрила первые пакеты военной помощи для Украины по новой модели финансирования обороны за счет союзников по НАТО.

Решение об использовании новой модели соответствует предвыборным обещаниям Дональда Трампа относительно увеличения финансового вклада европейских стран в коллективную оборону.

Хотя США остаются ключевым поставщиком вооружения, новый механизм гарантирует, что эти закупки оружия оплатят партнеры.

Напомним, благодаря новому механизму союзники по НАТО надеются обеспечить Украину оружием на сумму около 10 миллиардов долларов.

