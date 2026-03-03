Украина получила первый транш от МВФ по новой программе: какая его сумма

МВФ / © Associated Press

Украина получила 1,5 млрд долларов от Международного валютного фонда в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Это первый транш по новой четырехлетней программе сотрудничества.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что известно о транше

Вырученные средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на финансирование приоритетных расходов, а также на поддержку макрофинансовой стабильности страны в условиях полномасштабной войны.

Общий объем программы сотрудничества составляет 8,1 млрд. долларов.

С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд долларов финансовой помощи МВФ.

Украинская сторона выразила благодарность международным партнерам за доверие и последовательную поддержку. В то же время, государство продолжает выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, усиление государственных институтов и дальнейшее продвижение курса на европейскую интеграцию.

Напомним, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ в рамках программы EFF, от которых зависит дальнейшее финансирование. Речь идет о налоговых изменениях на 2026–2027 годы (налогообложение доходов с цифровых платформ, отмена льгот на импорт малых посылок, сохранение военного сбора 5%, пересмотр НДС-льгот для ФЛП), назначение руководителя таможни, усиление корпоративного управления госбанков, обновление правил трансфертного ценообразования и пересмотр затрат уязвимых групп. Выполнение этих условий должно обеспечить макрофинансовую устойчивость и продолжение поддержки со стороны МВФ.