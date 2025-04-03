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- Украина
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Украина получила терминалы Starlink от Польши: Федоров сказал, куда их передадут
"Старлинки" будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи.
Еще пять тысяч терминалов Starlink Украина получила от Польши. Они обеспечат бесперебойную связь в местах, где она больше всего нужна, — больницах, школах, на объектах критической инфраструктуры.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Старлинки» будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить по телефону родным, вызвать экстренные службы, читать новости. Из-за обстрелов и разрушений базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна, сообщил министр.
«Благодаря сотрудничеству Минцифры с международными партнерами и донорами Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего — 29 500 — от Польши», — добавил он.
Также Федоров выразил признательность вице-премьеру и министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и Правительству Польши за вклад в украинскую устойчивость.
Напомним, ранее волонтер, руководитель Центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская рассказала, как украинские военные на фронте поддерживают связь между собой посредством спутниковой связи Starlink.
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