Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей: какую уже можно приобрести в аптеках

Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей: какую уже можно приобрести в аптеках

В ЦОЗ напоминают, что сезон гриппа и ОРВИ в Украине уже начался, и лучшим методом защиты остается вакцинация.

В Украину уже поступили вакцины против гриппа от трех производителей. В нынешнем эпидемическом сезоне ожидается поступление 1,25 млн доз.

Об этом в среду, 6 октября, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Так, поступили вакцины:

"Ваксигрип Тетра" — ожидается 850 тыс. доз; 85 тысяч доз на сегодня есть в наличии. В первой половине октября ожидается 350 тысяч доз, во второй половине месяца еще 270 тысяч доз;

— ожидается 850 тыс. доз; 85 тысяч доз на сегодня есть в наличии. В первой половине октября ожидается 350 тысяч доз, во второй половине месяца еще 270 тысяч доз; "Инфлювак Тетра" — ожидается 200 тыс. доз; ввезено и пока находится на лабораторном контроле 200 026 доз;

— ожидается 200 тыс. доз; ввезено и пока находится на лабораторном контроле 200 026 доз; "Джис Флю Квадривалент" — ожидается 200 тыс. доз; по состоянию на 01.10.2021 выдано положительное заключение о соответствии медицинских иммунобиологических препаратов требованиям государственных и международных стандартов на почти 151 тыс. доз. вакцины. 61 тыс. доз уже можно приобрести в аптечной сети.

Кроме того, в рамках гуманитарной помощи Украина получит 30 000 доз вакцин для медицинских работников.

"Отметим, сезон гриппа и ОРВИ в Украине уже начался, и лучшим методом защиты остается вакцинация", — напоминают в ЦОЗ.

Напомним:

В новом эпидсезоне в Украине ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Ежегодная вакцинация — самый действенный способ защититься от гриппа и предупредить тяжелые осложнения болезни. Одна прививка защищает на протяжении всего эпидемического сезона.

Ежегодная вакцинация — самый действенный способ защититься от гриппа и предупредить тяжелые осложнения болезни. Одна прививка защищает на протяжении всего эпидемического сезона. Ранее в Минздраве рассказали, когда и как получить прививку от гриппа.

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