Украина получила важные сигналы: Зеленский о новостях американского оружия

Украина получила важные сигналы / © скриншот с видео

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Украина получает хорошие политические сигналы от США и европейских партнеров. По всем сообщениям, поставки оружия возобновлены.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

На следующей неделе Украина продолжит работу с американской стороной на военном уровне, в том числе с генералом Келлогом. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты. Ожидается, что в ближайшее время будут сильны шаги по санкциям против России за войну, ведь «давление должно сработать».

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«Я ожидаю подробных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор на исполнении», — отмечает президент Украины.

Также Украина вместе с партнерами работает над новыми поставками оружия, увеличением его производства в Украине и лучшим обеспечением армии. Уже есть хорошие договоренности и ожидаются новые.

Работа над этим будет продолжаться в следующие недели. Главное — как можно быстрее выполнить любую договоренность, чтобы армия реально почувствовала больше сил, больше средств, лучшую защиту неба и больше систем ПВО. Это ключевой приоритет для Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует возобновить поставки оружия Украине путем продажи его сначала союзникам по НАТО. Это значительное изменение политики происходит на фоне разочарования Трампа российским президентом Владимиром Путиным из-за затягивания переговоров по завершению войны в Украине.

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