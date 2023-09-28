Украина получила возможность гарантировать освобождение Запорожской АЭС — Зеленский

Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это позволит влиять на решения, обязательные для выполнения всех членов этой организации.

Об этом сообщил в традиционном вечернем обращении в четверг, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

"Будем делать все, чтобы реализовать первый пункт нашей Формулы мира – ядерную и радиационную безопасность. И гарантировать полное освобождение нашей Запорожской атомной станции от российских оккупантов и защиты Украины и всей Европы от российского радиационного шантажа”, — заявил украинский лидер.

В июле 2023 года руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия подготовила все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС, находящейся под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.

Отметим, что в случае крушения на Запорожской АЭС радиация распространится как по территории Украины, так и на соседние государства. Речь идет о Беларуси, Польше и странах Балтии.

Напомним, в начале сентября в Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали об уровне угроз теракта на Запорожской АЭС.

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