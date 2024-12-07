Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании

Украина получила вторую партию современных истребителей F-16 от Дании. Самолеты, которые Копенгаген предоставил во время первой партии, уже работают в украинском небе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря.

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию. Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно", – заявил глава государства.

Президент поблагодарил премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен и подчеркнул: "если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время последней массированной ракетной атаки F-16 эффективно уничтожили семь крылатых ракет, летевших в гражданские объекты.

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