Украина получила вторую партию военной помощи США (фото, видео)

В ближайшее время ожидается поступление еще одной партии груза от правительства США.

Украина получила очередную партию международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных Сил по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Штаты.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Груз прибыл в Украину в ночь на 18 октября. По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров.

"С целью достижения полной совместимости Вооруженных Сил Украины со странами-членами НАТО, Кабинетом Министров Украины реализовано инициативу президента Украины по поставкам медицинского имущества и вооружения с боеприпасами", — сказал уполномоченный управления медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности полковник медицинской службы Александр Матийчук.

В ближайшее время ожидается поступление еще одной, третьей партии груза от США. Первая партия состояла из медицинского имущества, вооружения, боеприпасов, высокоточного вооружения и средств радиолокационного наблюдения.

Общая сумма помощи от США Украина по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, составляет 60 млн долларов. Она предоставляется дополнительно к ранее согласованного объема в 250 млн долларов.

В общем, с 2014 года Украина получила от США материально-технической помощи более чем 2 млрд долларов.

Напомним, что США увеличили военную помощь Украине на 2022 год.

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