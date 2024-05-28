Украина получит от Бельгии F-16 и не только: Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности

Украина и Бельгия подписали соглашение о сотрудничестве безопасности и долгосрочную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали в Брюсселе двустороннее соглашение о безопасности. Оно предусматривает значительную военную и финансовую помощь Украине, в частности, поставки 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Об этом глава государства Зеленский сообщил в своем X (Twitter).

"Документ предусматривает по меньшей мере 977 миллионов евро бельгийской военной помощи Украине в этом году, а также обязательства Бельгии оказывать нашей стране поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения. Впервые в таком соглашении указано точное количество истребителей F-16 – 30, которые будут поставлены в Украину к 2028 году, причем первые прибудут уже в текущем году", — сообщил президент.

По его словам, соглашение также гарантирует своевременную помощь безопасности со стороны Бельгии, современную бронетехнику, оборудование для обеспечения потребностей Воздушных сил и противовоздушной обороны Украины, морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции по поставке артиллерийских боеприпасов, а также обучение военных.

Документ также предусматривает усиление сотрудничества в оборонной промышленности, поддержку украинской Формулы мира, усиление санкций против России, возмещение ущерба, ответственность агрессора, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.

"Украина и Бельгия также будут углублять сотрудничество в сфере разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации. Бельгия также выражает поддержку будущему членству Украины в ЕС и НАТО. Я благодарю премьер-министра Де Кроо, его правительство и всех бельгийцев за их непоколебимую и долговременную поддержку Украины", – добавил Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия передаст Украине 30 современных истребителей F-16 до 2028 года. Впрочем, первые самолеты должны отправить уже в 2024 году.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.