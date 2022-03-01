Украина получит 70 самолетов от международных партнеров: они могут базироваться на аэродромах Польши

Украина получит 70 самолетов от международных партнеров: они могут базироваться на аэродромах Польши

Украинскую армию пополнят истребители Миг-29 и штурмовики Су-25.

Украинская армия получит от партнеров из стран Евросоюза 70 самолетов, которые в случае необходимости смогут базироваться на польских аэродромах. Из них украинские пилоты будут выполнять боевые задания.

Об этом сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ.

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В сообщении говорится, что украинские военные летчики получат в свое распоряжение многоцелевые истребители Миг-29 и бронированные дозвуковые штурмовики Су-25.

В командование Воздушных Сил ВСУ уточнили, что доставка боевых самолетов будет осуществлена из следующих стран:

Болгария (Миг-29) – 16 самолетов;

Болгария (Су-25) – 14 самолетов;

Польша (Миг-29) – 28 самолетов;

Словакия (Миг-29) – 12 самолетов.

Известно, что Миг-29 был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 1980-х годов. Этот боевой самолет находится на вооружении многих стран мира, в том числе и в Украине.

Одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при условии визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз поставит боевые самолеты Украине.

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