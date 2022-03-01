Украина получит 70 самолетов от международных партнеров: они могут базироваться на аэродромах Польши

Украинскую армию пополнят истребители Миг-29 и штурмовики Су-25.
Украинская армия получит от партнеров из стран Евросоюза 70 самолетов, которые в случае необходимости смогут базироваться на польских аэродромах. Из них украинские пилоты будут выполнять боевые задания.
Об этом сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ.
В сообщении говорится, что украинские военные летчики получат в свое распоряжение многоцелевые истребители Миг-29 и бронированные дозвуковые штурмовики Су-25.
В командование Воздушных Сил ВСУ уточнили, что доставка боевых самолетов будет осуществлена из следующих стран:
- Болгария (Миг-29) – 16 самолетов;
- Болгария (Су-25) – 14 самолетов;
- Польша (Миг-29) – 28 самолетов;
- Словакия (Миг-29) – 12 самолетов.
Известно, что Миг-29 был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 1980-х годов. Этот боевой самолет находится на вооружении многих стран мира, в том числе и в Украине.
Одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при условии визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз поставит боевые самолеты Украине.
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