Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе — Минобороны

В Минобороны говорят, что "Украина получит то, что хочет".

Украина на Вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО.

Об этом сообщил заместитель Министра обороны Владимир Гаврилов.

По его словам, на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".

Несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, Гаврилов убежден, что проблем с принятием решения по Украине не будет.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате. Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна четко понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", – сказал Гаврилов.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО практически решен — двери альянса открыты, а РФ не имеет права вето на его расширение.

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